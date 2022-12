Carrillo llegó al país y en Estudiantes lo esperan

Mientras el plantel profesional de Estudiantes de La Plata regresó a los entrenamientos en el predio Mariano Mangano de City Bell, donde el grupo superior dirigido por Abel Balbo se reencontró luego de una semana de descanso, Guido Marcelo Carrillo se llevó todas las miradas de la jornada albirroja.

Es que el delantero, que se fue del conjunto Pincharrata a mediados del 2015, vino a nuestro país en la mañana de ayer, para pasar el Año Nuevo junto a su familia en su querida Magdalena. El Departamento de Fútbol ya inició las gestiones para contratarlo y la negociación avanza de buena manera.

Carrillo, que viene de jugar seis meses en el Henan Songshan Longmen de la Superliga de China, está trabajando junto a su representación en la rescisión de su contrato. Los graves problemas económicos que pasa el país, sorpresivamente, como también las dificultades por el coronavirus, hizo que el paso del punta por ese club no sea el más feliz y pretende salir cuanto antes.

Allí, aparece Estudiantes en el horizonte, debido a las ganas de la institución por volver a contar con él después de casi 8 años, como también las ganas del atacante de regresar, aunque por el momento se encuentran tratando de resolver el contrato personal, del cual restan pulir algunos detalles. Lo más difícil es resolver la desvinculación, que igualmente marcha bien.

La fuerza de Guido, su deseo de ponerse la roja y blanca, como también el esfuerzo económico de las partes, harían que la operación llegue a buen puerto y que el delantero vuelva a jugar en el Pincha, donde disputó 141 encuentros y marcó 41 goles.

En declaraciones con la FM 103.5, Carrillo admitió: “Estoy feliz por estar de vuelta en Argentina con la familia. Fue una experiencia difícil por el momento que está viviendo China con el coronavirus, estuvimos mucho tiempo encerrados, con partidos que no se jugaban. Ahora a disfrutar estos días y pasar las fiestas”.

“Estoy ilusionado. Uno no es ajeno a todo lo que se habla. Lo charlé con mi agente estando allá. Que tenga las conversaciones que tenga que tener, él ya sabe mi postura. Mi idea ahora es desenfocarme de todo lo que es deportivo y tratar de disfrutar”, agregó.

Y completó: “Estando allá sabía que no era un momento para tomar decisiones, ahora con la familia tranquilo seguramente se decidirá. Veremos si en estos días se define la situación. No estoy muy informado, traté de estar un poco desconectado porque no la estaba pasando bien últimamente”.