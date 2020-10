Caruso tiene la palabra: “La Covid le cortó la carrera a un montón de técnicos”

Verborrágico o carismático. Efusivo y locuaz. Ricardo Caruso Lombardi se ha ganado un lugar indiscutido dentro de los personajes que surgieron en el nuevo milenio en el fútbol argentino, y con el paso de los años su presencia no pierde vigencia en el ámbito público y mediático.

En la actualidad, el técnico que siempre se reconoció como hincha de Estudiantes, pese a que nunca tuvo la posibilidad de dirigir al club de nuestra ciudad, se encuentra entrenando a Belgrano. El Pirata no pudo eludir la pandemia del coronavirus y en las últimas horas confirmó tres casos más a los que se habían registrado en las últimas semanas.

Preocupado por el presente del equipo, comprometido con el futuro de los técnicos y con las mismas convicciones que mostró en el pasado, Caruso no dejó pasar la posibilidad de atender a El Clásico del diario Hoy y fue categórico al calificar la nueva Liga Argentina como anteriormente también lo había hecho el excapitán de la Selección, Oscar Ruggeri.

—¿Cómo está la situación actual en Belgrano?

—Está complicada la situación en Belgrano. El equipo está más o menos armado, pero con esto del coronavirus se nos desarmó.

—¿Afectó mucho al rubro de los técnicos la imposibilidad de trabajar o tener que aislarse por obligación?

—Eso le pasó a un montón de técnicos que lamentablemente no tienen cómo zafar. La Covid le cortó la carrera a un montón de técnicos. Algunos están muy olvidados. Por suerte todas las denuncias que hicimos en su momento dieron resultado porque encontraron muchas cosas turbias. Los directores técnicos estamos buscando otras cosas. Queremos pelear por nuestros derechos y tener un mejor destino.

—¿Esperan algún fallo a favor en la causa por la intervención del gremio de acá a fin de año?

—Este año no creo, porque está frenado todo. Pero estamos muy confiados en que la Justicia nos va a dar la razón. Y si la dirigencia quiere y acepta que los técnicos puedan votar con los certificados analíticos, se termina todo. La gente que hoy está en el gremio sabe que no tiene nada más que hacer ahí.

—¿En qué se puede mejorar la condición que hoy tienen los técnicos?

—En todo. Estamos solos. Encima que es difícil trabajar, con la pandemia del coronavirus muchos vieron el año perdido.

—¿Te gusta el nuevo campeonato?

—No me gusta nada. Esos torneos van a despertar un poquito de interés en la gente y nada más. Es un campeonato de siete u ocho partidos que al no haber descensos no motiva en nada.

—La Selección fue a la altura dos días antes y ganó en La Paz: ¿te gustó el equipo de Scaloni?

—Yo creo que antes de ir a Bolivia la Selección ganaba caminando. Si en lugar de jugar en la altura jugábamos de local terminaba en escándalo el partido. Era goleada de la Argentina.

—En Ensenada, el técnico de Cambaceres reclamó para que haya más ascensos: ¿cuál es tu posición?

—Así como está planteado todo hay muchas dudas. Lo más justo y transparente es que haya dos ascensos y dos descensos en todas categorías. Acá le erraron al suspender el campeonato y darlo por terminado. Por eso, así como esta todo planteado hay muchas dudas.