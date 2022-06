"Chapa" Retegui no acompañará a Carlos Tévez en el cuerpo técnico de Rosario Central

Carlos "Chapa" Retegui continuará en el cargo de secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no formará parte del cuerpo técnico de Carlos Tévez en Rosario Central. "Es incompatible mi función y trabajar con Tévez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle", aseguró el "Chapa" esta mañana.

El exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped asumió la imposibilidad de estar "en el día a día" junto al "Apache", pero se comprometió a asesorarlo y acompañarlo en su nueva función, aseguraron fuentes del Gobierno porteño.

El eventual desembarco en Rosario Central, que concretaba su deseo declarado de trabajar en el ambiente del fútbol, implicaba presentar la renuncia ante el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El "Chapa" cumple en el área de Deportes de la Ciudad su segunda experiencia en política tras desempeñarse como concejal del Frente de Todos (2015-2019) en la ciudad bonaerense de San Fernando, su lugar de origen.

"Es muy difícil que pueda ocuparse 100% a Central por el compromiso con su tarea en la Ciudad. No puede hacer las dos cosas. Lo ama a Tévez, lo va a asesorar, lo va a acompañar, pero no estando en el día a día", precisaron las fuentes consultadas.

Central generó la semana pasada una de las noticias deportivas del año cuando acordó la llegada de Tevez a la dirección técnica del primer equipo, de la mano de Retegui y con el respaldo del empresario Christian Bragarnik.

El "Apache" asumió este martes la conducción del plantel "canalla" acompañado del preparador físico Martín Traversi y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tévez como colaboradores. Allí, el exjugador expresó: "Mi amigo el Chapa es parte de este proyecto. Tiene que entender que está de una situación donde tiene que desligarse de su puesto original. Va a estar con nosotros".