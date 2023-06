"Chiqui" Tapia apoyó al fútbol sudamericano y le tiró un "palito" a Mbappé

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió un tuit en el que elogiió al fútbol sudamericano y "chicaneó" a Kylian Mbappé.

El "Chiqui" celebró la consagración la Selección Uruguaya Sub 20, que venció a la italiana por 1 a 0 en La Plata y se quedó con la Copa del Mundo. Ante esto, Tapia escribió: “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico”. Además se acordó de "Donattelo" y agregó picante: "Pero cómo? Si Mbappe dijo que en Sudamérica no había nivel”.

El futbolista de 24 años habia dicho en mayo de 2022 que “en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”. También afirmó: "La ventaja que tenemos en Europa por sobre Argentina y Brasil es que aquí siempre jugamos partidos de alto nivel. Ahora comienza la Liga de las Naciones de la UEFA, por ejemplo, y, cuando lleguemos a la Copa del Mundo estaremos a punto”.

Lo mencionado provocó el enojo de todo el fútbol sudamericano, que se acuerda del jugador cada vez que un conjunto de este lado del mundo consigue algun título, como Argentina con la Finalissima ante Italia en 2022 y la Copa del Mundo del mismo año ante Francia, asi como también Brasil en el sub 17 y Uruguay en el Sub 20.