Chirola, en tono irónico: “Lamolina estuvo muy atento, cobró hasta la de los jueces de línea”

Luego de la dura eliminación por Copa Argentina ante Excursionistas, Gimnasia volvió a perder por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Una vez finalizado el encuentro ante Barracas Central, el entrenador Sebastián Romero dialogó con los medios presentes e hizo hincapié en las jugadas polémicas que perjudicaron al elenco Mens Sana.

“No vi las situaciones, pero el gol de Tarragona no era para anularlo. Pero el árbitro entendió que era mano, cuando desde el banco no me pareció. En el segundo gol que nos anulan, Lamolina estuvo muy atento porque cobró el offside por su cuenta. El línea no levantó la bandera”, sentenció Chirola.

Consultado sobre el rendimiento del equipo en el primer tiempo, el técnico albiazul comentó: “Estoy caliente por el resultado, veníamos a buscar los tres puntos. Hubo un tiempo donde hubo un cambio, en el primer tiempo se dio todo lo que no quiero como equipo. De todos estos partidos nunca se vio lo que hicimos en el primer tiempo. Te pueden no salir las cosas, pero la imagen fue mala. No me gustó”.

Por último, Romero destacó la rebeldía que mostraron sus dirigidos: “Entraron muy bien todos los cambios. El equipo tuvo otra respuesta, se vio reflejado. Los llevamos con empuje y con fútbol, solo faltó el gol. Estuvimos cerca. Hay que seguir, insistir”.

Miramón también dio su mirada

Uno de los jugadores más destacados en la derrota albiazul, Ignacio Miramón, también dejó sus sensaciones con la prensa al finalizar el encuentro. “Entramos dormidos al partido y eso duele. En el segundo tiempo se cambió mucho, nos faltó también suerte. Estoy seguro que lo vamos a revertir y vamos a cambiar esta situación”, sentenció el volante central.

Por su parte, Matías Melluso, uno de los referentes del plantel tripero, apuntó contra el arbitraje de Nicolás Lamolina: “La de Benja Domínguez es una posición natural del brazo, no es cobrable porque además después define Tarragona. Es gol válido. Y el offside lo cobra Lamolina. Y trazaron las líneas en el pie de adelante y no en el de atrás”. Consultado sobre el trámite del partido, el lateral por izquierda explicó: “Regalamos el primer tiempo y nos costó caro, no sé qué nos pasó. En el segundo tiempo cambiamos mucho la imagen. El segundo tiempo fue todo nuestro. Nos tendríamos que haber llevado otra cosa de acá”.