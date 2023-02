Chirola piensa en cambios para el lunes

Ya dejando atrás de a poco lo que fue el partido contra el Fortín, Gimnasia tendrá una semana larga de trabajos hasta el domingo, pero durante la noche del lunes se empezaron a ver posibles cambios pensando en lo que será el duelo contra Defensa y Justicia. Esto sucede porque a pesar de la derrota por 3-0 y faltando varios minutos para que termine el partido, las modificaciones que hizo Romero tuvieron un cambio en lo actitudinal para mostrar otra cara diferente más allá de lo que fue el descuento de Guillermo Enrique.

El más destacado de esos ingresos fue Maximiliano Comba, quien sorprendió jugando de interno junto a Ignacio Miramón y fue vital en el cambio de actitud con gambetas, buscando asociaciones en el mediocampo, generando faltas a favor del Tripero y ayudando a que el equipo avance metros. Luego, el otro que tuvo un buen ingreso fue Ivo Mammini, quien también se las rebuscó jugando como extremo por izquierda pero intentando ayudar al elenco albiazul a buscar el descuento o la igualdad.

Luego habrá que ver si Chirola también apuesta de a poco a la experiencia, como sucedió con Nicolás Colazo o Nicolás Contín que ingresaron para apoyar al conjunto juvenil que estaba dando sus primeros pasos. También en el banco de suplentes estuvo Franco Soldano, Franco Torres o Agustín Bolivar, que tuvieron más rodaje o experiencia en Primera o el Ascenso.

Por eso mismo, con la intención de ir cooperando a los pibes en este comienzo de torneo y de carrera, Romero no descarta que alguno de estos jugadores se vayan metiendo en la formación o como primeras modificaciones, para no sufrir algunos errores puntuales que cometió el equipo y que los terminó pagando caro con goles en contra. Respecto al arco, a pesar de algunas cuestiones puntuales, el cuerpo técnico no le quitaría la confianza plena que tiene en Tomás Durso para darle otra oportunidad buscando recomponerse de la noche en Liniers.

De esta manera, se podría ver un ingreso de Comba o Bolivar en el mediocampo ante las flojas actuaciones de Benjamín Domínguez y Tomás Durso, como así también Colazo es opción para la banda izquierda tanto de volante como de lateral, mientras que Soldano y Contín deberían esperar porque la idea sería subir a Eric Ramírez para que acompañe a Rodrigo Casitllo en la delantera y no jugar como volante donde no rindió.