Chirola Romero: “Ganó Gimnasia y es lo más importante”

Sebastián “Chirola” Romero dialogó en conferencia de prensa luego del triunfo ante Instituto de Córdoba en el Bosque y valoró “el orden y el trabajo en conjunto” de sus jugadores para ganar de local. “Me genera mucha felicidad, porque ganó Gimnasia y es lo más importante. Contento también porque fue mi primer triunfo y por la actuación. Fuimos un equipo difícil para Instituto, lo que habíamos dicho salió”, expresó el DT.

Respecto de las variantes que introdujo en el 11 titular, dijo: “Todos tienen la posibilidad de jugar, todos tienen chances. Están todos muy parejos y con la posibilidad de ayudar al equipo. Eso es lo que me gusta a mí, que juegue quien juegue se sientan importantes y ayuden cuando les toque jugar”.

“Hoy le tocó al Tanque y le tocó porque venía entrenando de la mejor forma, al máximo. Tal vez le había tocado jugar pocos minutos pero día a día en los entrenamientos no aflojaba y me demostraba que quería estar. Uno ve todo”, contó sobre el trabajo que realizó Nicolás Contín para ganarse su lugar. Además, agregó: “Todos los partidos uno trata de poner en cancha lo que cree mejor. Entre semana uno ve todo y ve muchas cosas en el día a día que los periodistas y la gente por ahí no pueden ver. Nosotros los conocemos a todos, hoy tal vez Alan (Sosa) los sorprenda pero nosotros trabajamos con él desde hace dos años”.

“En la medida que pasen los partidos los chicos se van a ir afianzando y soltando. Por ahí para mí con Vélez se vieron cosas buenas que después en el resultado no se reflejaron. De a poco vamos corrigiendo las cosas que nos pueden hacer daño. Este triunfo nos va a venir bien a todos. Ahora esto sigue”, dijo poniendo el foco en la Copa Argentina.

Por último, Chirola valoró la entrega y el sacrificio que mostraron los chicos: “Tienen que defender este lugar de la mejor forma porque no es fácil llegar a Primera y defender este escudo. Esta camiseta se merece jugar cada partido como lo hicieron hoy. Si se tienen que tirar de cabeza lo hacen”.