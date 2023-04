Chirola Romero: “Me quedo con bronca por cómo se escapó”

La tarde-noche de ayer no terminó con final feliz para Gimnasia. En la última jugada, Tigre consiguió el empate y en el Bosque se repartieron un punto por lado. Luego de esto, Sebastián Romero dialogó en conferencia de prensa y comentó sobre varias cuestiones. El exjugador, se refirió a la igualdad ante el Matador y también habló del caso particular de Ivo Mammini como de lo que se le viene al Lobo.

Respecto al desenlace del encuentro jugado en 60 y 118, Chirola lamentó: “Me voy con bronca, me cuesta remarcar lo positivo. Los muchachos lucharon a más no poder y mucho mérito tuvo el rival que es un gran equipo. Me quedo con bronca por cómo se escapó.” Y siguiendo en este hilo, analizó: “Cuando encontramos las soluciones pudimos lastimarlos, lamentablemente fallamos a la hora de ampliar el marcador. Ahora hay que descansar y pensar en el jueves”. Claro, su equipo jugará entre semana por Copa.

Por otro lado y en cuanto a la jugada dudosa en la que el árbitro Jorge Baliño no cobró penal, el director técnico opinó: “Para mí fue penal a Ivo (Mammini) todavía no vi la repetición, lo que sí le reclamé fue la falta donde nace el gol de ellos que se hizo 10 metros más adelante”. Dicho esto, también llenó de elogios al delantero que convirtió el gol y dijo: “A mí me da mucha satisfacción, para mí gusto subió muy rápido a Primera. Hubo un proceso de trabajo interesante que hicimos en Reserva y hoy da sus frutos”.

Sobre el final, el exentrenador de la Reserva de Gimnasia dio algunas conclusiones finales sobre el duelo frente al Matador, reconoció las virtudes ante los de Diego Martínez y explicó: “Sabíamos lo duro que iba a ser el partido y siento que lo jugamos de la forma correcta. Me voy conforme que cuidamos mejor la pelota y se mejoró un poco la precisión”. Seguidamente, concluyó sobre sus futbolistas que recién están dando sus primeros pasos: “Son todos muy jóvenes y jugamos con un equipo de mucha experiencia. Hay material para lo que viene. Estos chicos tienen que mejorar día a día porque son el futuro de Gimnasia”.