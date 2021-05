Colazo, coletazos del pasado

En un mercado un tanto lento para Gimnasia, en los últimos días comenzó a sonar con fuerza el nombre de Nicolás Colazo entre los dirigentes y el secretario técnico Gabriel Perrone.



El mediocampista, que tuvo su paso con la Albiazul en la temporada 2017-2018, jugó el último tiempo en Rentistas de Uruguay pero según le pudo confiar a este diario: “Estoy en Argentina escuchando ofertas, en Uruguay no voy a seguir”. Además, dejó la puerta abierta para su regreso: “Por supuesto que no le cierro las puertas. Me gustaría pero no quiero hacerme falsas ilusiones por el momento hasta que alguien hable conmigo”.



De este modo, el ex-Boca se encuentra disponible en el caso de que Leandro Martini y Mariano Messera den el sí definitivo, ya que vienen estudiando a este jugador en los últimos días pero están a la espera de lo que puede suceder en otros puestos donde necesitan jugadores sí o sí. Igualmente, la dirigencia también podría hacer la negociación por su parte y así cumplir el anhelo de que el zurdo tenga su segundo paso.



Además de jugar por el mediocampo, Colazo también ha jugado parte de su carrera como lateral por la izquierda y hasta lo hizo de extremo en el caso de que el equipo lo necesite. Un volante de estas características le da la libertad a la dupla de que Johan Carbonero juegue por la izquierda y Brahian Alemán sea el mediapunta o que el colombiano sea un acompañante en la delantera junto a un nueve.



Con este panorama, si desde el Lobo avanzan en esta negociación a la brevedad, cuando lo definan al 100%, tiene muchas chances de hacerse presente en la pretemporada ya que el jugador se encuentra en Argentina tras su paso por el Bicho Rojo de Uruguay.

Por su parte, en Gimnasia son optimistas con la llegada del Pulga Rodríguez para el próximo campeonato. El delantero quedará libre de Colón el próximo 30 de junio y podrá negociar con cualquier club. El futbolista de 36 años es una de las figuras de la Copa de la Liga y cuando finalice la misma, la CD le realizará una oferta. Además hay buena relación con su representante.

Ayala estará en Abasto

A pesar que desde Gimnasia no tienen pensado renovarle, Víctor Ayala se encuentra entrenando en Paraguay y quiere volver al país en los próximos días para estar en Estancia Chica

Avanza la obra en Estancia

En los últimos días, se avanzó con una parte de los nuevos vestuarios para los juveniles en Abasto. Desde el Lobo esperan finalizar el trabajo de 500 metros cuadrados en unos meses