¿Cómo está el mercado de pases del Lobo?

Gimnasia transita la segunda semana de entrenamientos que comenzará hoy con doble turno en Mar del Plata, y en el transcurso de estos días podría haber novedades respecto a los refuerzo. Luego de lo que fue la llegada de Oscar Piris desde el Delfín de Ecuador, que se encuentra trabajando desde el sábado, ahora la dirigencia Tripera junto al cuerpo técnico de Néstor Gorosito trabajan en las posiciones que restan para cumplir con los requisitos del DT.

En primer lugar, cuando el plantel albiazul llegó a Mar del Plata, este multimedio habló con Daniel Giraud, quien comentó que estaba cerca de cerrarse un mediocampista y un delantero pero que faltaban algunos detalles. A pesar de que no se dieron a conocer los nombres, en la mitad de la cancha el Lobo viene negociando desde hace varias semanas por Agustín Cardozo y Ramón Sosa, un mediocampista central y un volante por afuera que son conocidos por Gorosito tras su paso por Tigre y Olimpia de Paraguay respectivamente.

A pesar de esto, lo del paraguayo Sosa por ahora no es fácil, ya que está negociando salir libre por una deuda con el club guaraní pero desde el albinegro afirman que lo cuentan como una pieza clave, por lo que todavía no hay acuerdo. Respecto al delantero, a pesar de que fueron ofrecidos Jonatan Cristaldo y Andrés Ríos, los dos fueron rechazados porque desde calle 4 afirman que hay un centrodelantero muy cerca de cerrarse, aunque no se ha filtrado el nombre por pedido del cuerpo técnico.

Desde el CT afirman que mientras menos se filtre el nombre mejor será para la negociación, así no hay complicaciones con el jugador o club como así tampoco se suman otros pretendientes y sube el valor. A pesar de esto, según pudo averiguar el diario Hoy, desde hace varios días que hay contactos por Juan García y en las últimas horas se le hizo una oferta formal.

Carbonero, nuevamente ausente

Como viene sucediendo hace varios días, todavía no arribó al país Johan Carbonero, por lo que no estuvo presente en esta primera semana de entrenamientos. El colombiano finalmente viajaría hoy y estaría en el turno de la tarde, aunque Néstor Gorosito junto al resto del plantel lo esperan desde el jueves cuando en teoría tenía pasajes para volver a la Argentina tras las vacaciones y luego las complicaciones que hubo respecto a la compra de su pase por las interferencias que puso Once Caldas.

De esta manera, hoy sería el día definitivo para que Carbonero llegue al país y luego viaje a Mar del Plata, para así tener la primera jornada de entrenamientos.