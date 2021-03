¿Cómo están los lesionados?

Antes del partido contra Unión de Santa Fe, las dudas para el cuerpo técnico eran Brahian Alemán y Leonardo Morales ya que el mediocampista tenía un esguince en su tobillo derecho luego de un cruce en el partido contra Defensa y Justicia mientras que el defensor tuvo una molestia en el aductor derecho durante la semana. A pesar de esto, los dos jugadores llegaron para el partido y no solo eso, sino que también disputaron los 90 minutos sin solicitar el cambio.



Igualmente, por el lado del uruguayo, terminó con dolor en la zona y el tobillo inflamado por lo que ahora está nuevamente en duda contra Atlético Tucumán, por eso de aquí al viernes estará en observación y además de las ganas del jugador de volver a estar, dependerá si hay una evolución positiva o no en su pie derecho. Por el lado del defensor, no hay molestia en el aductor y estaría en condiciones de jugar aunque la duda ahora está en lo futbolístico porque en el partido contra el Tatengue ha sido uno de los puntos flojos y a esto se le suma que Maximiliano Coronel está trabajando mucho para intentar estar al menos en la convocatoria pero sigue siendo difícil para el ex-River ya que recién está en el transcurso de la tercer semana de recuperación y le queda una más tras el desgarro en el sóleo izquierdo.



Ahora, Leandro Martini y Mariano Messera volverán a tener estas dos dudas para resolver de aquí al entrenamiento del viernes en lo que será la previa contra el Decano en el Bosque en un partido importante para los promedios.

Se juegan más que tres puntos

Luego del triunfo de ayer, Atlético Tucumán sumó sus primeros tres puntos en este torneo y llega con confianza para enfrentar al Lobo el sábado al mediodía. El equipo de Omar de Felippe no venía mostrando su mejor cara y ante otro rival muy flojo como es Patronato logró ganar por 3-1 de local.



Además de esta confianza para los jugadores del Decano, se suma el hecho de la tabla de los promedios ya que los dos equipos están allí en la zona baja y de ganar Gimnasia podría igualarlo en 33 puntos aunque es momentáneo ya que el equipo tucumano debe terminar el encuentro contra Huracán el cual fue suspendido por lluvia y corte de luz cuando iban empatando 1-1.



A esto también se le suma el partido que deben jugar contra River el cual fue suspendido antes de la pandemia porque el equipo Millonario no se presentó.