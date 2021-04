Con altura y con Villa…

El “Profe” Córdoba dirigió al The Strongest en 2001 y conoce los

efectos de la altura. “Cuando llegué a La Paz, en el año 2001, lo primero que hice fue comprobar el real efecto de la altura”, afirma.

En ese momento estaba muy entrenado. Llevé a un jugador y competimos subiendo cuatro pisos a máxima velocidad. Empatamos. El tema fue la recuperación. El a los 10 segundos estaba de nuevo a full; yo tarde como un minuto para estarlo.



Esta anécdota pinta la realidad que enfrenta y sufre cada equipo al ir al estadio Hernando Siles. Boca fue allí y el Tigre Boliviano lo estaba esperando.



The Strongest tenía esa ventaja. Se gana, se pierde o se empata, pero la altura de La Paz no perdona. Se debe “partir” al equipo, pero es largo de explicar.



Ayer Boca se encontró con un escenario ideal porque a los 7 minutos ya estaba ganando a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encontró ganando rápido solo por Villa. Después no llegó nunca más.



Los bolivianos tuvieron la chance de poder empatar, pero erraron el empate con cabezazo y un remate de Castro. Boca seguía muy atrás.



Durante todo el primer tiempo, Boca llegó una sola vez y marcó. The Strongest fue, intentó, pero ni siquiera molestó.

En el segundo tiempo todo fue igual. Un local boliviano que va segundo en el torneo local (cómo serán los demás) totalmente impotente. ¿Boca? Esperó y nada más.



Celebro y destaco a quienes presionaron al director técnico de Boca para poner a los pibes que tienen “hambre” de todo. Conociéndolo a Russo, él no lo hubiera hecho por decisión propia...