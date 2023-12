Con Boca como protagonista, será un domingo histórico de votación en los clubes argentinos

El domingo será una jornada histórica para los clubes argentinos: cinco instituciones celebrarán sus elecciones de cambio de autoridades. Se trata de Boca, que finalmente tras el fallo de la Justicia podrá votar, San Lorenzo, tras un año de espera, Tigre, Chicago y Colón.

Luego de dos semanas conflictivas en el mundo azul y oro, la Justicia revocó la medida cautelar impuesta tras la denuncia de la oposición encabezada por Andrés Ibarra por presuntas irregularidades y definió que se podrá votar durante este mes. Luego de la decisión, el club de La Ribera confirmó que los comicios se llevarán a cabo este domingo 17 desde las 9 de la mañana hasta las 18. Será “la madre de todas las batallas” entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri.

San Lorenzo, que debía votar en 2022, pero cuyos comicios se demoraron por una denuncia de la IGJ por una irregularidad, tendrá actividad el fin de semana y los socios podrán elegir entre cuatro listas.

Los candidatos son: Sergio Costantino, actual secretario General de la institución azulgrana que irá como cabeza de la lista oficialista; Marcelo Culotta por el espacio “Orden y Progreso Sanlorencista”; además de César Francis por el espacio “Volver a San Lorenzo”, y Marcelo Moretti por “Boedo en Acción”.

Por otro lado, el Matador de Victoria celebrará sus comicios con dos listas participantes: la oficialista es comandada por Martín Suárez, mientras que la opositora está encabezado por Javier Ferreira.

A su vez, Chicago también tendrá jornada electoral y participarán tres listas en los comicios del club de Mataderos.

Por último, Colón, que viene de sufrir el descenso a la Primera Nacional, tendrá sus elecciones con la participación de seis listas. Los candidatos a presidente son: Luis “Clemente” Valdez; Gustavo Gabriel Abraham; Gustavo Enrique Ingaramo; Víctor Francisco Godano; Ricardo Magdalena, y Ricardo Francisco Luciani.

Se suspendió el Día del Hincha en la Bombonera

Como un coletazo casi inmediato de la noticia que da cuenta de la decisión de la Cámara en lo Civil de revocar la cautelar que impedía las elecciones en Boca, en la institución de La Ribera se comenzó a organizar un operativo para los comicios.

Dentro de esa batería de decisiones, las autoridades del club resolvieron suspender los festejos del Día del Hincha de Boca en la Bombonera, que estaban pactados para la jornada de ayer.

Los motivos que esgrimieron las autoridades radicaron en cuestiones meramente preventivas. Esto es, evitar todo tipo de “inconveniente”.

Blas Giunta: “Si no gana Riquelme las elecciones, me voy del club”

Esta elección presidencial de Boca despierta emociones muy fuertes en los hinchas. Por el bando del oficialismo está Juan Román Riquelme de candidato, uno de los máximos ídolos del club y ganador de múltiples trofeos nacionales e internacionales, aparte de haber sido un jugador de talla internacional. Por el lado de la oposición está Mauricio Macri como vicepresidente, el cabecilla de la gestión más laureada del cuadro de La Ribera, en la que alcanzó la cima del mundo.

Pero la división no se limitó únicamente a los simpatizantes, sino también a los referentes históricos. Este fue el caso de Blas Armando Giunta, número cinco campeón del Apertura 1992, quien lanzó que si el “Torero” pierde los comicios se irá de la institución.

El aclamado volante central, hoy coordinador de las divisiones inferiores, dejó en claro cuál será su tajante decisión en caso de que el tándem Andrés Ibarra-Mauricio Macri se imponga en las urnas el próximo domingo: “Si se va Román, yo me voy. Estuve 20 años sin poder entrar a la cancha, no me daban ni una entrada. Siento mucho orgullo y cariño por él. Hoy me emociona mucho estar en la Bombonera”.

En este sentido, el exmediocampista sentenció: “Román está tranquilo, siempre con la verdad por delante y ahora feliz por la resolución de la Justicia. Lo que más quería era poder votar este año”.

Además, el protagonista del cantito “Giunta, Giunta, Giunta, huevo, huevo, huevo” remomoró el momento en el que el Diez lo llamó para que formara parte del staff del club de La Ribera: “Yo estaba en la otra lista con Royco (Ferrari). Ni bien ganó, Román me llamó para convocarme y sumarme a su plan de trabajo. No tengo más que agradecerle. Es una cosa espectacular trabajar y ayudar a los pibes. Él me vio que tenía pasta para eso”.