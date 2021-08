Con cambios en mente, el Lobo entrena en Abasto

A partir de las 9:30, el plantel de Gimnasia se entrenará en Estancia Chica para comenzar a dejar atrás la eliminación contra Argentinos y pensar en el partido importante que tiene el domingo contra River en el Juan Carmelo Zerillo. Leandro Martini y Mariano Messera tendrán un cambio obligado por la expulsión de Manuel Insaurralde frente a Colón de Santa Fe, por lo que entre hoy y mañana se definirá quién ingresará en la mitad de cancha junto a Harrinson Mancilla. Mientras tanto, Luis Miguel Rodríguez respondió bien el miércoles por Copa Argentina y si sigue evolucionando de manera positiva podría volver a ser titular el domingo frente al Millonario.

Eric Ramírez salió con una molestia en el tobillo, por lo que también se lo evaluará porque en el caso de que no pueda estar, el Pulga ingresaría en su lugar aunque Matías Miranda tampoco tiene asegurada su presencia en el equipo y podría volver a meterse Brahian Alemán. Por último, Maximiliano Coronel es una pieza clave para la dupla y quieren contar con él cuanto antes por lo que si no tiene molestias en el sóleo, podría entrar por Francisco Gerometta y que Leonardo Morales pase al lateral derecho para conformar la misma defensa que terminó jugando el torneo pasado, más allá de las llegadas de Gerometta y Fratta que todavía no rindieron lo esperado.

Luego, en el ataque, Alexis Domínguez seguiría siendo el centrodelantero mientas que Rodrigo Holgado sumó sus primeros minutos y seguirá en el banco para ir entrando de a poco en los próximos encuentros que se le vienen al Lobo.