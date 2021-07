Con dos refuerzos al caer, Zielinski espera por más

Mientras el plantel de Estudiantes de La Plata se enfoca en lo que será el amistoso de hoy contra Vélez Sarsfield en Liniers, Ricardo Alberto Zielinski sigue esperando por los refuerzos de peso para lo que será el armado del plantel para buscar el 11 ideal y tener un equipo competitivo en el próximo campeonato. En ese marco, en los próximos días estarán llegando al país el defensor Matías Aguirregaray y el delantero Gustavo Del Prete.



Fuentes le confiaron a El Clásico que la Secretaría Técnica encabezada por Agustín Alayes está trabajando en los permisos para que ambos futbolistas, que juegan en el Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque de Uruguay respectivamente, puedan arribar al país y de esa manera, con el aislamiento correspondiente debido a lo impuesto por el Gobierno nacional, luego sumarse a los trabajos y conocer al resto de sus compañeros, no muy familiarizado, como el Vasco que tuvo un paso hace varios años y el punta de Cipolletti, ponerse a disposición y tener su primera experiencia en la Primera de Argentina.



Igualmente, esto no es todo en el mercado, ya que en cuanto a las salidas, tal como informó este multimedio, Iván Gómez se irá a Platense, a préstamo hasta diciembre de 2022, y se puede sumar una baja más, ya que Ángel González tiene una propuesta formal de Rosario Central, también lo quiere Lanús y hay sondeos desde el exterior, por lo cual el Ruso Zielinski pidió la llegada de Lucas Melano, otro viejo conocido al cual tuvo en Belgrano y Atlético Tucumán, y que actualmente no tiene lugar en San Lorenzo.



Además, el Departamento de Fútbol no pierde las esperanzas de sumar a Juan Ramírez y buscar hacer un intento por Matías Pellegrini, sin lugar en la Major League Soccer y con ganas de volver, al tiempo que el cuerpo técnico pidió otro centro delantero, por lo cual, el mercado no está cerrado para el elenco Albirrojo.



Importante gesto de Sarmiento



Llegado el 1° de julio, le llegó el momento a Darío Sarmiento de viajar a Inglaterra para cerrar su contrato con el Manchester City y tener una certezas de dónde va a continuar su carrera, porque parece complejo que el joven categoría 2003 tenga un lugar en la pretemporada que hará el elenco dirigido por Pep Guardiola a partir del 15 de este mes.



Antes de emprender el vuelo, el delantero estuvo en City Bell y se despidió del club, además donó una importante suma de dinero correspondiente a su transferencia que servirá para continuar con el desarrollo y crecimiento de la estructura del fútbol amateur del club.