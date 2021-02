Con los kilos a favor, Kali Maní buscará frenar a la pesada Nasya

Esta tarde hay una nueva función en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 carreras. En el nuevo horario de verano, el cotejo inicial se larga a las 14.15 y el de desquite, alrededor de las 20.15, cuando las sombras de la noche comienzan a ganarle al día.



Temprano, en el tercer turno, se corre el Hándicap Haras Cumeneyén, reservado para yeguas de cuatro años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, dispuesto a cotejar fuerzas sobre 1.200 metros. Debido a ello, la múltiple ganadora Nasya deberá cargar 64 kilos y medio. Atención, que la pupila de “Pepe” Degregorio siempre fue castigada con el plomo, incluso ganó cargando 62 kilos. Verdadera prueba de fuego que deberá superar con calidad, precisamente algo que tiene.

Los Candidatos de Hoy

1ª.) DASTAN (11) LEGIONARIO FAST (9) KHALIFA JOY (1)

2ª.) NUDARA (9) EMMA SUREÑA (3) BIG NISTEL (11)

3ª.) KALI MANÍ (1) NASYA (4) DE BEAUVOIR (6)

4ª.) PEKERMAN (1) UNLOCK YOUR WISH (7) NOCTURNO CAT (6) WOLF CAP (4)

5ª.) GREAT CAPRI (6) CAOS PLANAR (7) TUA HEE (4)

6ª.) RIDE ON MORO (2) BEST D.T. (3) ASESI (8)

7ª.) MILAPHILA (10) NOTA AL PIE (9) A TIRAR DEL CARRO (12) PAMPA TUNNING (8)

8ª.) ACRAGAS (8) CAYLA STAR (7) GALILEANA (2)

9ª.) MI BELLA BASKA (8) LADY OF MAY (10) ALETARGADA FUN (12) USAINA (3)

10ª.)EMPEROR KING (3) GEPETO (1) COMPSIVO BEST (7)

11ª.)SEATTLE VICKY (2) PALMA DE ORO (10) STORMY MAGICA (6)

12ª.)JAUBERT (2) REGALITO SALO (6) ALGO DE ELLOS (12) EL DE LA LUNA (7)

13ª.)RIGOLETO (5) CAPTIFERO (11) EL DELINEADO (1) SALVA TODO (3)