Con una duda, Zielinski define el equipo

Estudiantes sigue con la preparación para el compromiso que tendrá mañana a las 19.20 en el Jorge Luis Hirschi frente a Racing por la tercera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. El cuerpo técnico Albirrojo tendrá como titular a Fernando Tobio después de la sanción, pero podría perder a un futbolista.

En los últimos días, el volante David Ayala no pudo trabajar con normalidad, por lo cual es un interrogante si podrá estar presente en el choque contra la Academia, aunque el DT lo va a esperar hasta último momento porque entiende que es un jugador preponderante en la estructura del once inicial.

Igualmente, por estas horas, al no poder contar con el oriundo de Berazategui, la información a la que accedió el diario Hoy es que Juan Manuel Sánchez Miño cuenta con altas chances de meterse en lugar del categoría 2002, formando el doble cinco con Jorge Rodríguez.

De esta manera, serían dos las modificaciones para jugar ante los dirigidos por Juan Antonio Pizzi: el ingreso de Tobio en la defensa por Nazareno Colombo, y la presencia del exjugador de Independiente, por el mencionado Ayala.

Pasando en limpio, el once formaría con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala o Juan Manuel Sánchez Miño, Lucas Rodríguez; Federico González y Leandro Díaz.

Zielinski: “Todos los partidos son una final para nosotros”

Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa. El Ruso analizó el partido que se viene, el arranque ganador en el torneo y su relación con Estudiantes, su historia y su gente.

“Todos los partidos son difíciles. Racing es un equipo grande y con grandes jugadores”, remarcó el DT. Además, agregó: “Aspiro a que mi equipo juegue bien, a partir de ahí analizamos al rival y vemos cuáles son los puntos fuertes y débiles”.

En referencia al desempeño del equipo, el entrenador dijo: “Hay cosas buenas y malas que partido tras partido tratamos de corregir y potenciar. Esto recién arranca, es un camino largo. Estamos construyendo un equipo serio y es bueno haber empezado sumando, ya que podemos trabajar más tranquilos”.

“Estoy muy agradecido a la gente de Estudiantes por cómo me recibió”, respondió el entrenador cuando le preguntaron por su relación con los hinchas. Además, subrayó que, si bien “Independientemente nunca tuve nada que ver, sí tuve mucha relación con gente de Estudiantes que me ha enseñado un montón de cosas como la Bruja Verón, Bilardo, Malbernat, Pachamé, Manera o Sabella que son personas muy importantes para Estudiantes. Siempre traté de aprender de ellos porque a mí me parecía que era el camino que más me gustaba. Siempre estuve cerca de la gente de Estudiantes”.