Papelón: Huracán, eliminado de la Copa Argentina

Huracán, dirigido por el exjugador de Estudiantes, Israel Damonte, quedó eliminado en la tanda de penales contra Estudiantes de San Luis, la definición finalizó 5-4 en favor del elenco puntano, y los goles en los 90 minutos fueron marcador por el delantero del Pincha, Diego Mendoza, para el Globo, mientras que Cesarini hizo el tanto para los que accedieron a una nueva fase de la competencia.

Los comandados por la dupla técnica de Sergio de la Fuente y Aldo Paredes se llevaron los $675.000.

En el estadio Alianza de Cutral-Có, el conjunto de Parque Patricios tuvo una tarde para el olvido, no jugó de buena manera y ni los penales lo ayudaron para poder clasificar a la próxima instancia de la Copa Argentina.

El duelo lo comenzó perdiendo, ya que a los 25 minutos de la primera parte un tiro libre ejecutado desde la izquierda encontró en soledad a José Cesarini, que con un cabezazo clavó el 1-0 parcial en la tarde de Neuquén.

Fue pasando el reloj y faltando poco para el final del primer tiempo, un centro desde el sector izquierdo le cayó en los pies a Mendoza, que tuvo tiempo para controlar el balón y con un fuerte derechazo poner la pelota contra un palo, para sentenciar la igualdad definitiva.

En el complemento Huracán no encontró los caminos y más allá de que Damonte metió mano en el once (por ejemplo ingresó Chávez), no pudo quebrar el empate y de esa manera llegó a la definición desde los 12 pasos.

Allí la victoria estaba al caer, ya que Estudiantes había errado un penal con anterioridad, pero Mendoza, que había sido el autor del grito sagrado durante el encuentro, erró su penal, y eso le permitió revivir a su rival, para que en la sexta ejecución, tras el fallo de Pérez, despierte la locura sobre el verde césped.

En la próxima instancia, los oriundos de San Luis tendrán que jugar ni más ni menos que contra Villa San Carlos, lo cual es positivo para los de Berisso, ya que no tendrán que verse las caras con un equipo histórico de la Primera División. Ya en octavos de final deberán jugar ante Patronato o el poderoso Lanús, lo cual parece un desafío muy complejo.

La formación del equipo de Damonte fue: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, José Moya, Lucas Merolla, Walter Pérez; Franco Cristaldo, Santiago Hezze, Agostino Spina, Norberto Briasco; Diego Mendoza y Pablo Oro.

Por su parte, los once que hicieron historia en Estudiantes fueron: Sacha Becerra; Ricardo Valdeón, Facundo Simioli, Emiliano Belfiore, Cristian Gorgerino; Pablo López, Matías Recalde, Daniel Garro, Eric Soloppi; Franco Chivilo y Lucas Quiroga Pérez.

Por último, la terna arbitral estuvo compuesta por Silvio Trucco, Manuel Sánchez, Christian Martínez y Luciano Julio.