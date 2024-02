Copa Davis: Argentina ganó la serie ante Kazajistán por 3-2 y estará en las Finales

En un duelo tenso y lleno de emociones, Argentina se impuso a Kazajistán en la Copa Davis, logrando un triunfo de película en el polvo de ladrillo del Jockey Club. El héroe del día fue Sebastián Báez, quien, en un partido dramático, venció a Dmitry Popko por 6-4, 3-6 y 7-6 (8-6) en 2 horas y 48 minutos.

El equipo argentino, capitaneado por Guillermo Coria, se vio al borde del abismo en varias ocasiones durante la serie. A pesar de la amplia diferencia de jerarquía, errores propios y virtudes ajenas pusieron a prueba la resistencia del equipo, que se arriesgó al cachetazo pero logró sobrevivir. La victoria de Báez permitió a Argentina superar los Qualifiers y regresar a la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis después de dos años.

El enfrentamiento estuvo marcado por la tensión, con momentos de estrés e inseguridades. Coria, en algunos momentos, transmitió ansiedad, pero destacó el compromiso de los jugadores: "Se sacaron adelante con mucho huevo. ¿Si la veía perdida? No, pero se había complicado mucho. Todos los chicos se comprometieron, cuando las cosas iban abajo y no salían, estuvieron ahí, se la bancaron, no se rindieron", afirmó el capitán argentino.

Kazajistán, un rival que en el pasado amargó al equipo argentino, mostró un rendimiento muy superior al esperado, especialmente considerando la ausencia de su mejor raqueta, Alexander Bublik, y la pérdida por enfermedad de Denis Yevseyev.

Con este triunfo épico, Argentina avanza con la moral alta a la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, donde se enfrentará a los mejores 16 países en septiembre.