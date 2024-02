Copa Davis: Etcheverry perdió y la serie ante Kazajistán está empatada

Finalizada la jornada tenística de ayer, Argentina y Kazajistán igualan en la llave de Qualifiers 2024 para la Copa Davis. El primer encuentro de la jornada en el Jockey Club de Rosario fue triunfo para Francisco Cerúndolo (22º), mejor raqueta nacional de la actualidad, sobre Dmitri Popkó (338°) por 7-5 y 6-2. Mientras tanto, en el segundo turno, el platense Tomás Etcheverry (28º) cayó por 4-6 y 5-7 con Timofey Skatov (278°).

Cerúndolo no tuvo un buen arranque, pero sacó a relucir su amor propio para quedarse con el primer set y luego liquidar la historia con mucha más comodidad en el segundo parcial. De esta manera, mejoró sus estadísticas en el año: tan solo había ganado un partido de los cuatro que disputó. En la Copa Davis, el porteño de 25 años suma tres triunfos (los anteriores habían sido en 2023) y dos derrotas (ambas en 2022).

Tras el encuentro, Cerúndolo dio sus sensaciones a la prensa y, aunque se mostró muy contento por el triunfo, también reconoció que hacía “demasiado calor” y que las condiciones climáticas complican bastante el juego.

“La verdad es que estoy muy contento, un partido muy duro, las condiciones están muy difíciles, hace demasiado calor, pero bueno… me la banqué, había que luchar, sabía que no iba a ser un partido fácil, saca bien, mete muchas bolas, corre”, dijo sobre sus primeras sensaciones y su rival kazajo en la jornada.

Mientras tanto y en un partidazo que tuvo al calor como protagonista, el platense Etcheverry no pudo frente a Skatov, a quien no le pesó la diferencia de ranking y dejó la serie igualada para los kazajos. Si bien era su segundo partido en una llave de Copa Davis, era la primera vez que el Retu disputaba un punto, ya que su debut había sido ya con el vencedor definido. En cuanto al encuentro, el argentino, que viene de tener grandes actuaciones en el Australia Open, tuvo varios breakpoints a favor en el segundo set, pero, entre algunos errores y las buenas reacciones de los asiáticos, no los supo aprovechar para llegar al tercer parcial.

Hoy, también desde las 11 y al igual que el sábado, será el turno del dobles que protagonizarán Máximo González (13º) y Andrés Molteni (13º) que se medirán contra Skatov y Aleksandr Nedovyesov (48º). Luego, se llevarán a cabo los últimos dos singles: el primero entre las dos mejores raquetas ubicadas en el escalafón internacional (Cerúndolo vs. Skatov) y el último —de ser necesario— lo jugarán los dos Nº 2. En este caso, el capitán Coria metería mano en el equipo e incluiría a Sebastián Báez (25º) en lugar de Etcheverry.