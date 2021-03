Cuando parecía cosa juzgada, la oposición sigue trabajando…

Parecía que todo estaba todo dicho en Estudiantes. Pero no… Durante las últimas horas se vivieron momentos de mucha intensidad, expectativa y cierta ansiedad entre algunos socios que componen un frente de alternativa de gestión, y que hasta último momento buscaron trabajar en la posible presentación de una lista para competir con Martín Gorostegui el sábado 27 de marzo.



Ayer, luego de conocerse la conformación de la junta electoral que encabeza el socio Caro Betelú, otros socios del Pincha buscaron un nuevo acercamiento con el abogado platense Fernando Burlando, quien semanas atrás se había juntado con referentes de este sector.



Si bien Burlando había agradecido el ofrecimiento para encabezar una segunda lista, llamó la atención que el mediático alegó que tenía otros ofrecimientos para ocupar posibles cargos dentro de la estructura del gobierno nacional. Hasta habría sido tentado para integrar el renovado Ministerio de Justicia antes del nombramiento de Martín Soria. Al margen de esto, el letrado volvió a escuchar a los socios del Pincha en las últimas horas, aunque no significa que pueda darle forma o acompañar un proyecto de oposición.



Dentro del grupo de socios que se venían juntando para proponer una opción de gobierno a los socios durante todo el mes de enero, Badoyán, Ruesta y Turkenich desistieron de participar. Sin embargo, otros ex dirigentes como Oscar Cassatta, Sergio Di Bella y Enrique Lombardi siguieron hasta la madrugada del miércoles incentivando a socios independientes como Fernando Contini para intentar armar una lista.



El plazo vence el domingo y todo hace indicar que no habrá oposición a Martín Gorostegui. Pero los mo­vimientos siguen y los cruces de llamados están al rojo vivo en la ciudad…