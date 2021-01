Darío Sarmiento, entre la venta al City y la irregularidad en el Pincha

Darío Sarmiento, una de las máximas promesas de Estudiantes, se encuentra dividido entre lo que dicen que vale y pagarían por él, y lo que mostró en el equipo de Primera división. Pocos encuentros, rendimientos chatos e irregulares. ¿Cómo lo maneja el juvenil de 17 años? ¿Le pesa saber que ya está vendido?

Estudiantes de La Plata es uno de los clubes que más juveniles promueve y vende. Las inferiores del Pincha vuelven a rendir frutos y, en los próximos meses, se concretará otra venta destinada al fútbol europeo. A principios del año pasado comenzaron las charlas entre el León y el Grupo City por la “Joya” Darío Sarmiento y a finales de 2020 llegaron a un acuerdo de palabra.

El futbolista, que todavía no logró demostrar todo su potencial dentro del plantel profesional, disputó 12 partidos en la Primera y nunca pudo sostener su performance. No obstante, no quita que no sea uno de los mejores de la plantilla y tampoco evita que el Manchester City de Pep Guardiola se fije en él como una apuesta a futuro.

Respecto a la negociación, la resolución ya no tiene como parte de la charla al Grupo City, ya que el Manchester decidió entrar de lleno en las conversaciones por el jugador de 17 años y realizó en diciembre una oferta formal por el juvenil. La Comisión Directiva Albirroja la recibió y aceptó de palabra, con algunos detalles por definir.

La transacción ronda los seis millones de euros más el 20% de plusvalía de una venta futura. Si ésta no se llega a dar en un lapso acordado, el City pondrá el dinero de ese porcentaje. De ocurrir esto, al equipo argentino le entraría la misma cifra que la original, redondeando 12 millones de euros. Además, el contrato tendrá en su haber objetivos a cumplir por Darío, que si los alcanza, ingresará más dinero a las arcas del club Pincharrata.

Cabe destacar la importancia de esta venta para Estudiantes, ya que se encuentra abonando, en formato de cuotas, el préstamo que pidió al Banco Itaú para la construcción de su estadio. Al mismo tiempo, parte del dinero sería utilizado para el mercado de pases venidero, con el objetivo de formar un equipo competitivo de cara al próximo torneo local.

Sarmiento será tenido en cuenta por Ricardo Zielinski y partirá del club en junio de este año. Antes no podrá hacerlo ya que es menor de edad.