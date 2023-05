De clase mundial

Sin lugar a dudas la victoria de Gimnasia ayer por la tarde en Sarandí dejará muchas aristas que quedaran presentes en los hinchas albiazules, pero mucho más para los dirigidos por Chirola Romero que jugaron un partido que renueva su convencimiento en la Liga Profesional.

Uno de los puntos altos del triunfo tripero en el Estadio Julio Humberto Grondona fue, ¿cuándo no?, el volante oriundo de Bolívar, Ignacio Miramón. “Nachito” como le dice con afecto el técnico albiazul en confianza recuperó, jugó, y se encargó de darle posesión al albiazul, para consumar de este modo un inobjetable triunfo en un terreno que siempre se puede volver complejo.

Pero para Miramón la victoria lograda frente al Arse tendrá por siempre un sabor especial. Es que una vez culminado el juego el volante se abrazó con todos sus compañeros y amigos y festejó el triunfo, pero también se despidió. Porque durante un mes vestirá los colores de la Selección Argentina para disputar el mundial Sub-20 que se jugará en nuestro país.

“La verdad que es una victoria que nos da mucha alegría, porque la merecimos y la necesitábamos. Nos da tranquilidad en el torneo”, aseguró el volante central en zona mixta, al momento de dialogar con la prensa. Acto seguido, destacó que “Gimnasia queda en buenas manos”, reconociendo el partido de Nicolás Sánchez y por supuesto tomando en cuenta el regreso de Agustín Bolivar a la zaga central del medio. “La verdad que tanto Nico como con Boli que están muy bien. Se esfuerzan mucho y sé que van a estar bien, yo los alentaré desde allá”, remarcó.

Ya en el cierre contó emocionado que recibió palabras de apoyo y elogio por parte de su entrenador, quien ya supo ser campeón mundial juvenil. “Después del partido Chirola me felicitó, me pidió que disfrute el mundial y que él jugó uno Sub-20 y hasta hoy no se lo olvida”. Y concluyó: “Con esta victoria me enfoco en el mundial con más alegría”.