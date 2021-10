De Gimnasia a Europa sin escalas

Cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol femenino, Camila Uzqueda nunca imaginó encontrarse con este presente de semejante magnitud. A sus 25 años, la exjugadora de Gimnasia fue fichada por el Lucchese Femminile de la Serie C de Italia y marcó un precedente histórico: se convirtió en la primera transferencia directa de un club argentino a uno europeo (el club de Toscana ejecutó la cláusula de rescisión). Desde el Viejo Continente, la volante ofensiva contó sus sensaciones sobre la nueva etapa que empezó en su carrera.

“Me llegó la oferta un lunes y tenía unos pocos días para decidir. Fue muy emocionante porque significaba un gran cambio en mi vida de un día para el otro. Es mucho para mi decir que vengo a jugar al fútbol y que voy a vivir de esto. Es un sueño hecho realidad”, comentó la platense.

La joven de 25 años empezó su camino en el fútbol femenino de AFA vistiendo la camiseta de Estudiantes, en donde jugó entre 2014 y 2018. Luego arribó a la UAI Urquiza, club en el que pudo jugar la Copa Libertadores de América y ser campeona de Primera división en dos oportunidades.

A mediados de 2020, la platense dejó el Furgón para sumarse al Lobo, en donde rápidamente se integró al grupo y se ganó un lugar importante dentro de la formación. Consultada sobre su paso por la entidad Albiazul, Camila señaló: “De Gimnasia me llevo los mejores recuerdos y muchas amistades. Los momentos que viví me van a acompañar a lo largo de mi vida. No se qué va a pasar en un futuro pero me gustaría volver”.

Si bien no transcendió el monto que pagó el conjunto italiano ni qué porcentaje de ese dinero recibió la deportista, lo cierto es que la salida de la volante hizo historia en el fútbol femenino local. Se aguarda que este hecho pueda empujar a los clubes a financiar más la disciplina y que haya más jugadoras que firmen contratos, teniendo en cuenta que el fútbol argentino poco a poco se puede transformar en una vidriera aún más grande para conjuntos de América y Europa.

Por último, Uzqueda se refirió a los objetivos que tiene por delante en el elenco italiano: “Lo principal es ascender, mi llegada y las de otras jugadoras del exterior tiene que ver con eso, reforzar el equipo y consolidar una estructura en la que se viene trabajando”, afirmó.

En su despedida vía redes sociales, la volante de zurda privilegiada le agradeció a su representante por la gestión y también se acordó de sus compañeras en el Lobo: “No queda más que dar palabras de agradecimiento, cariño y desearles lo mejor de ahora en adelante. Desde un principio me abrieron las puertas y me recibieron como una más”.