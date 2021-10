Sintonía Perfecta buscará dar con la armonía exacta

Hoy habrá nuevamente actividad en el Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de una docena de carreras que tiene como momento culminante la disputa del Clásico Wilfredo Latham (L-1.100 mts.), reservado para potrancas de la última generación en pistas. Lo más destacable es que hoy el público, como el martes, volverá a ocupar las tribunas del hipódromo como antes de la cuarentena y eso no es un dato menor.

Volviendo a la carrera más importante de la tarde, serán seis los ejemplares dispuestos a luchar por llevarse los 480.000 pesos de recompensa a la vencedora. Del breve lote, la presencia de Sintonía Perfecta inspira respeto porque viene de vencer en una carrera de similares características a la de esta tarde. Eso ocurrió en la reunión del 7 de septiembre pasado, en oportunidad de la disputa del tradicional Clásico Raúl Lotero (L-1.200 mts.), donde en medido avance en la recta se adelantó por poco a Máster Augusta y a Mery Laurent. La hija de Zoraida siguió su entrenamiento sin novedad y hoy vuelve a ser candidata. Como serio oponente y dispuesto a usufructuar el menor renuncio de nuestra candidata, señalaremos a Mery Laurent que quedó con la sangre en el ojo hace un mes atrás precisamente. Como tercera en discordia ubicamos a la regular Estela de Luna, que en sus seis últimas salidas obtuvo un triunfo y cinco segundos lugares. En síntesis, todas las anotadas aseguran una carrera de alto voltaje.

1° Carrera PREMIO: NIÑO COLONIAL (2008) (3º TURNO)- DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5P 2L 3L 5L 1 DOÑA TACAÑA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 5S 9S 2 PANCHA RYE z 4 57 VALLE MARTIN J.

0S 9L 5L 4L 3 NOSTALGIA AREGUEÑA z 4 57 ROMAY ABEL I.

0L 8L 3L 4 LE SONDAGE z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 7L 4L 6L 5 GREAT CAPRI zc 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 6 ZENSA YAKIRA z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

0L 8L 0L 7L 7 NEGRITA AMADA zn 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

0L 9L 8 PHONE CALL a 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 9 CON INTENSION a 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 10 SPINNING LADY z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

8L 0L 0L 9L 11 LADY CATERINA zn 4 57 CHAVES URBANO J.-4

2° Carrera PREMIO: INA NISTEL (2014) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 7L 3L 7L 1 BRUNITO z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

6L 7L 9P 7P 2 SARHUMAN z 6 57 CORIA FACUNDO M.

8S 7L 4L 6L 3 PUNTANO PAYASO z 7 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 5P 3L 1L 4 CRACKBERRY a 6 57 HAHN GONZALO

5L 7L 0L 0L 5 SANG ROUGE z 7 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

1P 8S 5L 4S 6 ANGIOLO DE LUNA z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8L 0L 1L 0L 7 GIGOLO z 6 57 DIESTRA PEDRO E.

3° Carrera PREMIO: SERPENTINE LANE (2015) - DISTANCIA 1.100 METR0S

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 4L 1L 3L 1 COSTA GIRL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

3L 1L 3L 1L 2 ZENDA ROCK zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 6L 6L 7L 3 VERNIX z 5 57 GARCIA WALTER L.-4

7S 4S 6S 7P 4 MONTE LIGERA zd 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

2L 4L 9L 5L 5 VISION PERFECTA a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

9S 6L 5L 1L 6 BELL SCAPE a 5 57 HAHN GONZALO

7S 2L 2L 9L 7 MY GOLDEN STAR z 5 57 BLANCO RODRIGO G.

4° Carrera PREMIO: GLICK BORDEAUX (2009)- DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5L 5L 9L 3L 1 BIO INFAME a 5 57 XX

0L 0L 2 MANGO POINT a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7L 3L 0L 6L 3 LEGIONARIO FAST z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 0L 7L 0L 4 FAINT BEACH z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 0L 4L 6L 5 CATEDRATICO GUAPO a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

6P 0L 9P 0L 6 SACHEM z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

6L 7L 0L 0L 7 GREAT CHACARERO z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

5S 0L 5L 6L 8 SHY ENZO z 5 57 HAHN GONZALO

6L 6L 2L 4L 9 MICHELU t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

3L 5L 6L 2L 10 ALGO DE ELLOS t 5 57 PEREYRA WILLIAM

8L 5L 0L 9L 11 ROMAN ROSE PAROLE z 5 57 XX

5L 5L 5L 6L 12 COLORETE NESS a 5 57 VILLAGRA RAUL E.

5° Carrera PREMIO: CARTOON RIDE (2012) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 6P 4L 5L 1 GAME OF LOVE a 7 57 LAMMENS MAXIMILIANO M.-4

4S 8L 0L 2L 2 SCHANEL t 6 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 3L 3L 9L 3 PATA SOY z 7 57 PILIERO SERGIO A.

0L 9L 9L 8L 4 MUY ATORMENTADA a 7 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

3L 3L 1L 3L 5 LA PULPOSA a 6 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 9L 5L 4L 6 NIÑA BUDDHA a 6 57 GONZALEZ JOSE N.

0Z 0Z 0Z 9P 7 SEÑORA DE VERO t 6 57 LA PALMA MARTIN A.

3L 1L 4L 9L 8 CAN CLOTA z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

3L 4L 5L 3L 9 SILVIA RAQUEL a 6 57 PINTOS JUAN I.-4

8L 8L 9S 8L 10 MINI PLACER z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

6° Carrera CLÁSICO WILFREDO LATHAM (L) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9L 4L 0L 1L 1 MAESTRILLA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

3L 2L 1L 6L 2 SARPAMPA a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2L 1L 4L 3L 3 MERY LAURENT z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 1L 1L 4 SINTONIA PERFECTA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

2P 2P 1P 2S 5 ESTELA DE LUNA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 2L 1L 6 QUEEN OF THE STONE z 3 56 ASCONIGA MARIA L.

7° Carrera PREMIO: NICCOLA (2016) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 1L 6L 0L 1 EVER PLIN PLIN z 5 57 ROMAY ABEL I.

3L 8L 8L 9L 2 UNLOCK YOUR WISH z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

3S 1S 4S 5S 3 TEMPORAL NAK z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 0L 0L 4 JUGADO RYE z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9L 8L 8L 7L 5 HAPPY CHUCK z 5 57 CARRIZO JOSE B.

1L 4L 3L 3L 6 RITMO Y VIENTO z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

5L 0L 9L 0L 7 WEST TIN z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

3L 0L 1L 4L 8 BOLGHERI VAN z 5 57 GOMEZ DARIO R.

5L 3L 4S 1L 9 JAGERMEIST z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

8° Carrera PREMIO: LADY HUSSY (2011) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 4L 6L 1 AMBAR CAP a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 2 DONA AMELIA a 3 56 GARCIA WALTER L.-4

4L 0L 7L 3 CANDY SURPRISE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

Debuta 4 ASAHINA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 5 AMOR PERFEITO z 3 56 PEREYRA WILLIAM

Debuta 6 MARCHA FIRME a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

8L 7 BALLYFIN z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5L 7L 0L 0L 8 VISA HOME a 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

4P 9L 9 SARAH FRIEND z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

Debuta 10 GAUCHA REBEL a 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

6P 6P 11 ABANILLERA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 6L 8L 4L 12 KITTY ICON z 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

Debuta 13 ARANEA a 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

9° Carrera PREMIO: MANTRAP (2015) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 0L 8L 7L 1 COOKIE STAR a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5P 3P 8P 4P 2 IN SPLIT z 5 57 BARRIOS ROQUE A.

5S 6L 5L 3L 3 HEMA JOIS t 5 57 GARCIA LUCAS N.-3

4P 1L 8L 0P 4 FORMULA E a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

5L 6L 2L 2L 5 DIBABA z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9P 9P 5P 4P 6 GOING FAR AWAY z 5 57 VILLALBA GUSTAVO N.

3L 6P 7L 5S 7 SEXY CAUSE z 5 57 ROMAY ABEL I.

8L 0L 9L 5L 8 BUENA REINA z 7 55 RIVAROLA JUAN C.

9L 2S 2S 1L 9 SWEPT AWAY z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

5L 1L 8L 4L 10 EUFEMIA z 5 57 PAEZ ALEXIS J.

10° Carrera PREMIO: NICCOLA (2016) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 9P 3L 8P 1 DUNCAN TIM a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

8L 3L 0L 1L 2 PACHITO BEST t 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

2P 1P 0S 5P 3 MOST PUNTANO zd 5 57 PEREYRA WILLIAM

0L 2L 2L 2L 4 GREAT PASMENCE z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 3L 7L 5 EN REBELDIA z 5 57 GOMEZ DARIO R.

0S 0L 0L 9L 6 LOBO CHUCK zc 5 57 BARRIOS ROQUE A.

6L 0L 0L 0L 7 SUNO TOP zd 5 57 VILLAGRA RAUL E.

4S 0S 5S 3L 8 COCO FREUD z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

8L 9P 7P 0L 9 VIEJO COCO z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 3L 4L 1L 10 ENGREIDO SAN a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

11° Carrera PREMIO: LADY HUSSY (2011) (2º TURNO)- DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 1 BAKAMBU z 3 56 GOMEZ DARIO R.

0L 2 MAMO MAMO ABU z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 8L 6L 3 LULY CHAMP z 3 56 LENCINAS DARIO E.-4

Debuta 4 CORNELLA VEGA z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

Debuta 5 BANDIDA MORA a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-4

0S 6 PAQUETIZATE t 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

Debuta 7 FANTASTICA REINA z 3 56 VALLE MARTIN J.

7L 0L 5L 8L 8 VIVA LA MUSICA z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 5L 5L 3L 9 SUPER VIN z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

5L 5L 10 MARAVILLA COSMICA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

3P 2L 3L 2L 11 ABRASADORA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 12 PAMPITA ATOMICA a 3 56 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

Debuta 13 CHE MASCARITA zd 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

12° Carrera PREMIO: CIAO AMORE (2010) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5P 0L 3L 7L 1 BOYKA a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

0L 2 MASTER VANGEL a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 3 IL VOLO z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 8L 5L 7L 4 EL CHASQUI z 4 57 XX

4S 5P 4L 2L 5 CENTELLA HALO zd 4 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 5L 6L 4L 6 SULTAN DE BRUNEI z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

3L 2L 2L 3L 7 EMPOWER JOY a 4 57 XX

Debuta 8 YUYO RYE z 4 57 VALLE MARTIN J.

0S 9 WESTERN WARRIOR z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 10 MR. ADRY a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 6L 9L 8L 11 ADORADO MEMPHIS zc 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 0L 3L 5L 12 NAHOLO z 4 57 CABRERA LUCIANO E.

0P 3L 0L 8L 13 EL AMBIENTE z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

CANDIDATOS DE HOY

1) LE SONDAGE (4) DOÑA TACAÑA (1) NOSTALGIA AREGUE (3)

2) CRACKBERRY (4) BRUNITO (1) ANGIOLO DE LUNA (6)

3) MY GOLDEN STAR (7) COSTA GIRL (1) ZENDA ROCK (2)

4) ALGO DE ELLOS (10) BIO INFAME (1) MICHELU (9)

5) SCHANEL (2) LA PULPOSA (5) SILVIA RAQUEL (9)

6) SINTONÍA PERFECTA (4) MERY LAURENT (3) ESTELA DE LUNA (5)

7) RITMO Y VIENTO (6) BOLGHERI VAN (8) UNLOCK YOR WISH (1)

8) AMOR PERFEITO (5) SARAH FRIEND (9) TELEMETRICO CHUC (11) EFELANTE (4)

9) DIBABA (5) IN SPLIT (2) HEMA JOIS (3)

10) GREAT PASMENCE (4) COCO FREUD (8) DUNCAN TIM (1)

11) ABRASADORA (11) SUPER VIN (9) CHE MASCARITA (13) MARAVILLA COSMIC (10)

12) EMPOWER JOY(7) CENTELLA HALO (5) NAHOLO (12) SULTAN DE BRUNEI (6)