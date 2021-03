Defensa se enfoca en la Copa

El próximo rival de Gimnasia jugará hoy por los 32avos de Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Alfredo Beranger de Temperley a partir de las 22:15. Todavía no está definido el equipo que parará Sebastián Beccacece pero como jugará el domingo contra el Lobo, no se descarta que el Halcón vaya con gran parte de titulares para conseguir la clasificación a la siguiente fase.



De ser así, Leandro Martini y Mariano Messera podrán ver nuevamente al equipo de Varela con el probable equipo que pueda venir al Bosque como así también si tendrán desgaste físico o no de cara al fin de semana.