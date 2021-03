No cesa la bronca por los hinchas que presenciaron el partido

Durante la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, en varios partidos se observó en muchos estadios la presencia de personas en número considerable observando los movimientos de los equipos. Ocurrió en Córdoba con el padre de Matero Retegui viendo el partido de Talleres y Newell’s en la platea del estadio Mario Alberto Kempes, y también en Vicente López, en donde algunos hinchas lograron infiltrarse y otros tantos se colgaron desde lo más alto de un paredón para ver el partido ante River.



En La Plata, el encuentro entre Estudiantes y Racing no fue la excepción, y ayer persistía la bronca contra los controles y el personal que se encargó de coordinar los accesos a la cancha ante las imágenes de parejas abrazadas en la platea de 115 viendo el partido. En ese caso se incurrió en dos faltas que nadie advirtió o decidió frenar mientras se desarrollaba el encuentro entre el Pincha y la Academia: no se respetó el distanciamiento entre las personas que además estaban abrazadas viendo el partido, y se utilizó un lugar dentro del mismo estadio de Uno que estaba asignado previamente a socios que pagan todos los meses por sus butacas, pero que no las pueden utilizar porque a ellos sí se les aplicó las generales de la ley.



El dato curioso lo aportó el exsecretario de obras del club Walter Garcerón, a quien habían convocado para concurrir al estadio pero se quedó en la puerta: “Yo levanté las dos tribunas; la de 1 y 55 y la de 115. Y no me dejan entrar…”, comentó el exdirigente que formó parte de la Comisión Directiva del doctor Rubén Filipas, cuando Estudiantes logró salir campeón de América.