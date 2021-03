El Lobo quiere dar vuelta la página

A partir de las 9, el plantel de Gimnasia volverá a las actividades en Estancia Chica para empezar a dejar atrás la primera derrota en esta Copa de la Liga Profesional y comenzar a trabajar en lo que será un partido muy difícil este domingo cuando reciba en el Juan Carmelo Zerillo al Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece. Pensando en dicho encuentro tendrá un cambio obligado por la lesión de Maximiliano Coronel, quien estará un mes afuera por un desgarro grado dos en el sóleo izquierdo y desde ayer ya se encuentra trabajando en la recuperación, mientras que al mismo tiempo tendrá a disposición nuevamente a Harrinson Mancilla quien cumplió la fecha de suspensión frente al Rojo.



Pensando en el reemplazo en la defensa, todo apunta a que será Leonardo Morales como sucedió en el partido contra Boca e Independiente donde Coronel sintió molestias y fue sustituido por el Yacaré, pero la novedad seguramente esté en la lista de convocados ya que seguramente sea un juvenil el que ingrese a la nómina para reemplazar al ex-River.



El resto del equipo no sufriría modificaciones aunque el frente de ataque está en déficit y no se descarta algún cambio allí especialmente por Nicolás Contín ya que Lucas Barrios volvió a ingresar de gran manera pero lo que le juega en contra al experimentado delantero es la parte física donde el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar con muchos minutos para que no haya

lesiones.



Vuelve Harrinson



El colombiano ya está disponible para Leandro Martini y Mariano Messera pero la duda es quién saldrá ya que Mancilla volverá a ser titular sí o sí, más luego del partido del sábado donde se lo extrañó, pero todo apunta a que Matías Miranda o Johan Carbonero serían los que podrían salir aunque Ramírez se suma a la lista un poco más abajo ya que allí tendría que ir Carbonero a acompañar a Contín o Barrios. Lo cierto es que el mediocampista solo espera por quién entrará el domingo.