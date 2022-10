Defensa y Justicia ganó y mete presión en la tabla de las Copas

Defensa y Justicia venció 2-1 a Colón en Santa Fe y se aseguró su pase a la Copa Sudamericana 2023, pero también se ilusiona con poder llegar a la Copa Libertadores. Los tantos del Halcón los marcaron Gabriel Alanís y Paolo Goltz, en contra de su valla. Mientras que Luis Miguel “Pulga” Rodríguez marcó de penal el empate parcial.

Además de su clasificación al torneo internacional, el equipo de Florencio Varela extiende su invicto a 8 partidos (cinco victorias y tres empates). El partido arrancó con todo y a los 4 minutos Defensa se puso en ventaja con el tanto de cabeza de Gabriel Alanís. Pero a los 8 minutos Nazareno Colombo tocó la pelota con la mano dentro del área para evitar que Ramón Ábila la baje. El juez Andrés Merlos cobró penal y lo ejecutó la Pulga Rodríguez, quien lo cambió por gol. El delantero cumplió 100 partidos con la casaca Sabalera.

El ritmo vertiginoso siguió así como el Sabalero pudo poner en ventaja, el Halcón respondió con otro tanto. A los 18 minutos Christian Ortiz remató de media distancia, la pelota se desvió en Paolo Goltz y fue el segundo grito para el elenco de Florencio Varela.

No hubo respiro y Ábila desperdició dos chances y en otra Cristian Bernardi se la entregó larga al exdelantero de Boca Juniors. Mientras que Defensa respondió con un tanto que Goltz evitó casi sobre la línea. Luego del intenso primer tiempo los equipos bajaron el ritmo en el complemento que no tuvo la cantidad de llegadas de los 45 minutos iniciales. Aunque Colón fue el que tuvo más posibilidades y pudo haber conseguido la igualdad de no haber sido por la gran labor del arquero Ezequiel Unsain.

Defensa y Justicia tiene chances de ingresar en la Copa Libertadores y deberá esperar de otros resultados, como el que obtenga Gimnasia ante Boca en los 81 minutos restantes del partido suspendido en el Bosque por los incidentes y que se completarán Mañana. En la última fecha el Halcón recibirá a Atlético Tucumán.