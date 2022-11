Demichelis fue presentado en River

El anuncio oficial se hizo esperar y aunque ya era un hecho, ayer por la tarde se oficializó que Martín Demichelis será el sucesor de Marcelo Gallardo en el banco de River Plate, por lo que el exdefensor tendrá su primera experiencia como entrenador en Argentina y en un equipo principal. Micho estaba entrenando el segundo equipo del Bayern Munich y tras la salida del Muñeco, comenzaron las gestiones para que tenga esta oportunidad por lo que rescindió su vínculo en el conjunto bávaro para cumplir el sueño de dirigir al club de sus amores.

En medio de alegría y llanto por emoción, Demichelis fue presentando en conferencia de prensa junto al presidente Jorge Brito y Enzo Francescoli, donde el nuevo técnico firmó su vínculo hasta 2025 y comentó sus sensaciones: “Quiero agradecerle a la dirigencia y al Mundo River por el respaldo de los tres años de contrato, no solo a mí, sino a todo mi grupo. Nunca me fui de esta institución. Yo, como tantos hinchas que hay en el mundo, me fui en presencia física, pero no de corazón”.

Además, Micho comentó que no habló con Gallardo en estos días y que quiere respetar los momentos, aunque sí tuvo charlas con sus ayudantes a los cuales agradeció por todos los datos y recomendaciones que le han dado para el día a día que le tocará en este nuevo cargo.

Respecto a sus sentimientos con el conjunto de Núñez, del cual salió y debuto en 2000 para estar hasta 2003, el excentral del Manchester City y Munich dijo: “Con mi familia estuvimos por todo el mundo, pero en mi casa se habla solamente el idioma riverplatense. Protagonismo, disciplina y sacrificio. Eso le quiero inculcar a mis jugadores”. Y agregó: “Tengo muchas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. No tengo dudas que junto a mi grupo, que se formó con grandes seres humanos, vamos a honrar esta posición para que River siga una línea exitosa y de continuidad. Tenemos una grandísima vocación con mi equipo para seguir con este camino”.

Por último, confirmó la incorporación de Javier Pinola a su cuerpo técnico junto a Germán Lux y que Alejandro Saccone será el entrenador de arqueros. Por su parte, Francescoli también afirmó que Leonardo Ponzio estará acompañándolo en la Secretaría Técnica y que será un vínculo con el cuerpo técnico de Demichelis y sus excompañeros con los que ha formado una gran relación.