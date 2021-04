Derrota para el Chacho y el Tucu

El Celta de Vigo de Eduardo Coudet cayó por 2-1 contra la Real Sociedad. Así, el equipo del Chacho, Augusto Solari y el Chucky Ferreyra (que entraron desde la banca ayer a la noche) quedó muy lejos de los últimos puestos de clasificación a la Europa League, por lo que no tendrá competición internacional en la próxima temporada.



Por su lado, la Lazio de Joaquín Correa fue goleado por 5-2 frente al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y le sacó cinco puntos al equipo de la capital en los puestos por clasificación en Europa League. El ex-Estudiantes jugó los 90 minutos en el día de ayer aunque no convirtió goles, mientras que el otro argentino Mateo Musacchio fue suplente y no tuvo minutos desde la banca.