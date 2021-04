El Pincha de las sorpresas: ¿otra vez patea el tablero?

No hay indiscutibles, y salvo el arquero y capitán, todos son piezas modificables. Así se lo hizo saber el entrenador Ricardo Zielinski a sus futbolistas a lo largo del certamen. De la primera jornada en aquel debut exitoso con triunfo agónico en casa frente a River, el Ruso no repitió el equipo. En primer lugar, por lesiones, aunque cuando tuvo a todos a disposición tampoco eligió a los que le dieron buenos resultados. Desde la goleada ante Arsenal en Sarandí por 5 a 0, Estudiantes no volvió a ser el mismo. Regresaron los fantasmas del ciclo de Leandro Desábato: irregularidad en el juego, pocos resultados (estuvo cuatro encuentros sin ganar) y un DT que parece haber perdido la brújula. Así y todo, debido a la poca regularidad de los rivales, el elenco Albirrojo no bajó de los cuatro primeros puestos de la Zona 1. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y en cuanto a funcionamiento, todavía esta en el debe.



Los cambios constantes del Ruso lo reflejan. Aún no encuentra el equipo ideal y mucho menos el rendimiento. En consecuencia, luego de la práctica en la jornada del miércoles, donde el cuerpo técnico ordenó un doble turno de entrenamiento, y en vistas a lo que será el choque del fin de semana entrante en Rosario frente al Canalla, comenzó a evaluar la alineación. Hubo un ensayo de fútbol en espacios reducidos, con la particularidad que los grupos armados se midieron en un 5 contra 5.



El segundo táctico en la cancha principal fue limitada desde tres cuartos hasta los otros tres cuartos. ¿El objetivo? Hacer hincapié en la movilidad, fundamentalmente por las bandas del campo.



De esta manera, los 10 futbolistas (entre defensores, medios y delanteros) debían jugar a uno y dos toques, sortear la presión rival y vulnerarla, para luego sí resolver la jugada.



El pedido de Zielinski para sus jugadores fue canalizar la salida ofensiva por los costados, con velocidad, precisión y agilidad tras superar la marca del contrincante.



En tanto, durante la mañana de ayer, volvió a probar un equipo, aunque con varios cambios respecto al que viene de igualar 0 a 0 contra Gimnasia en Uno. Lucas Rodríguez ingresaría por Nicolás Pasquini; David Ayala por Iván Gómez; Federico González por Ángel González y Francisco Apaolaza por Martín Cauteruccio.



Hoy la práctica volverá a ser por la mañana, donde previo a la misma habrá testeos para toda la estructura del fútbol profesional.