La revista Hortensia: un clásico del humor argentino

El número 1 de la revista Hortensia apareció en Córdoba en agosto de 1971. Creada y dirigida por Alberto Cognigni, la publicación nació con la única aspiración de mostrar los trabajos de un grupo de humoristas cordobeses que querían construir su propio lugar dentro del humor desde el habla popular de su provincia. El director, que firmaba como “El Irresponsable”, quien editorializaba cada número con una “Carta al que lee”, inició el primer envío con una declaración de “propósitos indefinidos”: “La mayor virtud de los cordobeses, esa irrespetuosa afectividad, esas ganas de reírse de alguien y que se rían de él, apresuró este parto que se llama Hortensia”.



El éxito obtenido desde el principio los hizo replantear la cautela inicial y lanzarse a públicos cada vez más vastos. Fue la única revista de humor no porteña que tendría alcance nacional.

Cultivaban la comicidad de tono local, pero no quedaban atrapados en el argot cordobés, lo que les permitía aspirar a traspasar las fronteras provinciales.



Fue la revista que inició la renovación del humor argentino en la década del 70. Al respecto, Oscar Vázquez Lucio, en su Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina: 1940-1985, sostiene que “resulta simbólico que Córdoba salga a revitalizar el humor, ya que esta provincia había sido noticia dos años atrás con el Cordobazo”, y le atribuye el origen del nombre a una persona real de esa provincia: “La Papa de Hortensia se le llamaba a una vieja que vendía bulbos de hortensia en la calle y hacía chistes soeces sobre sí misma. De ahí la etiqueta junto al logotipo de la revista, donde se lee La Papa”.



En épocas políticas turbulentas, Hortensia no manifestaba opiniones comprometidas. En el número 19, de septiembre de 1972, señalan en el editorial: “Por qué no hacemos humor político. Es algo que hace rato nos vienen preguntando y que nosotros también nos preguntamos muchas veces. Siempre nos contestamos lo mismo: la política no propone gran cosa para el humor. No hay de qué reírse...”.



Hortensia se publicó hasta diciembre de 1989, tras casi dos décadas. Seis años antes había recibido un golpe demoledor: la muerte de Alberto Cognigni. Fue relanzada en la década de 1990, pero fue una experiencia breve por la falta de lectores. En esta revista Fontanarrosa dio a conocer sus personajes Inodoro Pereyra y Boogie el Aceitoso, y Cristóbal Reynoso (Crist) publicó la historieta de humor absurdo García y la máquina de hacer pájaros, que dio origen al nombre del grupo de Charly García. Y dio vida a muchos personajes que siguen vivitos y coleando en tinta china.