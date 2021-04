Se acerca junio: quiénes siguen y quiénes se alejan

La primera fase de la Copa de la Liga Profesional va llegando a su fin. Restan tres jornadas y comienza la instancia decisiva: cuartos de final, semifinal y final. Se define el campeón, y quiénes se llevan el cupo a las competencias internacionales del próximo año. También se acerca mitad de año: Copa América, se abre el mercado de pases en Argentina y se finalizan varios vínculos contractuales en los clubes.



Por el lado de Estudiantes de La Palta, hay tres casos muy puntuales que se definirán en las próximas semanas. El primero, la continuidad, o no, de Lucas “Tití” Rodríguez. El volante ofensivo surgido de las inferiores del Pincha tiene un píe y medio afuera del club. La dirigencia Albirroja y su representante aún no llegaron a un acuerdo para la continuidad del jugador y parece que no lo harán en un futuro cercano. Tití quiere emigrar al exterior (recibió ofertas del fútbol estadounidense), aunque tampoco le apetece irse sin dejarle nada al club que lo vio nacer y lo crió desde muy chico.



Por otro lado, quien tiene todas las valijas hechas para irse de Estudiantes es Enzo Kalinski. El volante tuvo muchas lesiones, es uno de los contratos más caros del plantel y poco pudo demostrar dentro del campo en su estadía en el club. Su camino lo seguiría Mauro Díaz. El exjugador de River jugó poco y nada y se le vence su contrato en junio de este año.



Asimismo, quienes están en evaluación son Federico González y Francisco Apaolaza. Ambos tienen vínculo hasta mitad de año y, hoy por hoy, quien tiene más chances de continuar es Apaolaza. Mientras que el exdelantero de Tigre quedaría con el pase en su poder.