Villa San Carlos no sale de la irregularidad

Villa San Carlos sigue con su andar irregular en el Apertura de la Primera B, ya que perdió 2-1 con Fénix como visitante. De esta forma, el conjunto de Berisso sigue sin poder sumar fuera de casa ya que cayó en sus cuatro presentaciones. Los tantos del encuentro los marcaron Adrián Scifo y Lucas Delgado para el local, mientras que Pablo Miranda decontó.

En líneas generales fue un encuentro disputado, donde ambos equipos buscaron ser protagonistas. Scifo abrió el marcador a los 29 minutos de la primera etapa, que le sirvió a Fénix mantener la ventaja hasta el descanso. En el complemento, en uno de sus primeros ataques, el Villero logró igualar el partido gracias al Pájaro Miranda, que puso el 1-1 a los 3´.

Cuando todo parecía indicar que San Carlos podía dar vuelta la historia, llegó el tanto de Delgado a los 20´. Encima cinco minutos más tarde, vio la roja Marcelo Benitez en el local. Pese a contar con el hombre de más el Villero no le encontró la vuelta al encuentro y no supo como llegar al empate. Encima en el final sufrió la expulsión de Manuel Molina. De esta forma, el equipo de Franchi no pudo escalar posiciones y sigue mostrando dos caras: de local es letal, pero de visitante es frágil.