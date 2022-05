Desmintieron que Messi vaya al Inter de Miami

Lionel Messi todavía no ha decidido su futuro cuando acabe su contrato con el Paris Saint-Germain (PSG) a mediados de 2023, aunque no es real que vaya a jugar para el Inter Miami de Estados Unidos tras comprar el 35% de sus acciones, según lo afirmó este martes el entorno del rosarino a la prensa española.El diario deportivo español Sport informó que familiares de Messi desmintieron esa noticia y señalaron que el exjugador del Barcelona no ha definido su futuro ni tiene un plan a corto plazo que no sea seguir en el PSG.

El rosarino va a cumplir su contrato y luego decidirá.El plan de ir a jugar a la MLS es una opción para Messi pero a día de hoy, según fuentes de su entorno, el rosarino no se ha comprometido con nadie, ni hay un contrato ya redactado para firmar en agosto próximo.Messi quiere jugar la próxima temporada con el PSG, en busca del objetivo de siempre para el club parisino: ganar la Liga de Campeones, en una campaña atípica pues está el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre.El Inter de Miami, en donde juega el argentino Gonzalo Higuaín, tiene como presidente y uno de sus fundadores al exjugador inglés David Beckham.