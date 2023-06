¿Días finales de Mammini?

Como adelantó este medio en los últimos días, los no ingresos de Ivo Mammini en los partidos que se jugaron en el corto plazo comenzó a llamar mucho la atención de los hinchas triperos, porque en medio de este hay una negociación entre el representante del delantero y la Comisión Directiva para intentar extender el vínculo que termina a finales de este mes. A pesar de que las negociaciones comenzaron a principio de año y parecía que iban encaminadas por lo que afirmaban las dos partes, cuando se tuvieron que sentar formalmente a poner los números, la cuestión se empezó a alejar.

Según pudo averiguar El Clásico, la oferta hecha por la CD albiazul casi que triplica el actual salario que tiene el delantero pero el representante de Mammini (quien lleva adelante sus negociaciones) la ha rechazado y el número propuesto en la mesa en primera instancia estuvo muy lejos de lo planteado por la parte del atacante. En medio de este tira y afloja, la realidad es que todavía no hubo una respuesta definitiva pero desde calle 4 no se moverán de lo ofrecido, y en el caso de que la respuesta sea negativa, no se juntarán nuevamente por lo que el categoría 2003 se podría ir con el pase en su poder a partir del 1° de julio.

Así se vienen días claves en esta negociación con uno de los mejores proyectos de las inferiores triperas y que en el último tiempo cuando tuvo minutos respondió de buena manera pero que desde lo económico el acuerdo todavía no se cerró aunque el objetivo es llegar a buen puerto.