Domínguez bajó línea: “Hay que levantarse para dar la cara el domingo”

Luego de la derrota en la definición de la Supercopa Argentina ante River en Córdoba, Eduardo Domínguez le habló a la gente y a sus futbolista y manifestó: “Es un dolor enorme perder. Perder en la forma que se perdió me duele. Pero estamos acá en estos partidos que nos gusta jugar. Para que vuelva a suceder tenemos que volver a llegar a una final. Tenemos cuatro torneos por delante que los vamos a tomar como tal para llegar a este tipo de instancias otra vez”.

“Nos faltó poco. Quedó esa sensación amarga de que estaba controlado el partido y se escapa por un rebote y un gol fuera de contexto. Eso se da la por las individualidades que genera River. Ahora hay que levantarse para dar la cara el domingo y pensar en la Copa de la Liga que tenemos que clasificar entre los primeros cuatro primeros”.

“Estos golpes nos van a servir para saber de qué estamos hechos. No sólo es el golpe, sino cómo nos levantamos. Para que se den estas situaciones hay que llegar, y Estudiantes llegó”, finalizó el técnico.

Demichelis se refirió al saludo de Enzo Pérez

No era un partido más para Enzo Pérez, los hinchas del Millonario, y por su puesto, tampoco para Martín Demichelis. Por eso, antes de que inicie la final, todas las cámaras fueron con Enzo, quien se dirigió al banco de los suplentes del cuadro riverplatense y al primero que saludó fue a Demichelis.

A la hora de hablar de este saludo, el DT de River comenzó relatando: “El saludo de Enzo no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. Era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no”. En este sentido, agregó: “Yo siempre analicé al jugador de fútbol: entrenaba fenomenal y por eso jugaba. No creo mucho en las casualidades. Cundo él salió del campo pudimos hacer los dos goles”.