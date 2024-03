Barajar y dar de nuevo: el Pincha y un duelo clave ante Boca

Dar vuelta la página. Con el dolor lógico de haber perdido una final, más la bronca porque se le escapó en los último 10 minutos del encuentro, Estudiantes de La Plata baraja y da de nuevo. La derrota 2-1 frente a River en la final de la Supercopa Argentina que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes caló hondo en el ánimo del plantel. Sin embargo, y como es habitual, en el fútbol siempre hay revancha.

El próximo domingo se volverá a ver las caras con uno de los grandes del fútbol argentino, aunque esta vez será en el marco de la decimoprimera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Pincha recibe a Boca el fin de semana en un encuentro que será doblemente importante para los dirigidos por Eduardo Domínguez. No solo por tratarse del Xeneize y ser el duelo después de haber perdido una final, sino también por la pelea por ingresar entre los cuatro mejores de la Zona B del certamen doméstico. Hoy por hoy Estudiantes se encuentra tercero en el grupo con 18 unidades, detrás de Lanús (19) y Godoy Cruz (20). No obstante, cerca del elenco albirrojo aparecen Newell’s (17) y Boca (16), por lo que si el Pincha no logra sumar en esta jornada, perderá su lugar entre los cuatro que estarían clasificando a los cuartos de final del torneos, además de que sumaría su cuarta derrota consecutiva contando tres de la Copa de la Liga y uno de la Supercopa con el Millonario.

Ante este escenario, Eduardo Domínguez no permitió que haya lugar para lamentos y descanso para el plantel profesional y se entrenó ayer por la mañana en Córdoba. Luego de la práctica, que estuvo enfocada en tareas regenerativas y de gimnasio para los que formaron parte del partido y trabajos con pelota para los que no, la delegación emprendió el retorno por la tarde desde el aeropuerto cordobés hacia Aeroparque. Hoy, los futbolistas se volverán a reencontrar en el Country Club de City Bell desde las 9.30 y allí el entrenador empezará a definir el equipo para el domingo.

Cabe recordar que no podrá contar ni con Tiago Palacios ni con Bautista Kociubinski, ambos expulsados en la última derrota frente a Sarmiento en Junín. El resto estaría a disposición y, de no haber inconvenientes, jugarían los mismos que comenzaron la final ante River.

Habemus fixture para el fútbol femenino

Estudiantes ya conoce a los rivales de la Primera División “B” de AFA, certamen en el que competirá en este 2024 con el objetivo de volver a ubicarse entre las mejores. Por medio de una reunión virtual en la que participaron los delegados de los clubes, se realizó el sorteo el fixture de la categoría, estableciendo la fecha para el arranque que será el 13 de abril.

Con la certeza de que no se jugarán los fines de semanas largos y con la participación de 21 clubes, el equipo conducido por Roxana Vallejos integrará la Zona B, y en su primer partido deberá enfrentar como local a Lanús.

El torneo se disputará en una rueda de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Los primeros de cada zona se enfrentarán en una final con partido y revancha para determinar el campeón y primer ascenso.