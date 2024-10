Domínguez celebró el triunfo y quiere más: “Todavía quedan muchas fechas”

Estudiantes de La Plata ganó de la mano del pibe Burgos. Pese a no apostar demasiado por los juveniles y hasta tener palabras duras con ellos, Eduardo Domínguez celebró este lunes ante el Taladro en la victoria por 2 a 1. El técnico albirrojo destacó el triunfo de su equipo y felicitó a los juveniles por el trabajo hecho en la noche de ayer en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional.

Las palabras que el entrenador tuvo tiempo atrás para los chicos del Pincha no fueron bien recibidas y por ello volvió sobre sus pasos para aclarar que lo que buscó fue “reordenar una situación” que “no estaba funcionando”. “Todos los días están entrenando con nosotros, queremos que se ganen estar con la Primera división”, apuntó al respecto de los futbolistas que militan en la Reserva albirroja y vienen siendo parte fija del equipo profesional. Y aclaró: “Es probable que yo no me haya expresado de buena manera en su momento o no se entendió mi mensaje, porque se hizo una catarata de situaciones mediática sobre que yo no quiero a los chicos o no los pongo. No los quisimos poner por una situación que nos parecía que no estaba funcionando. Entonces para que empiece a funcionar, era lo mejor que los chicos de reserva se cambien juntos y cuando los vayamos a necesitar, los llamamos”, concluyó.

“Cuando llegan y muestran esto, dan un mensaje a sus compañeros. No lo doy yo, los dan ellos”, aseguró.

El gol del juvenil y el segundo triunfo al hilo revitalizan a un Estudiantes que venía de capa caída, algo que el Barba sabe bien: “Nos entusiasma la competitividad de los chicos y que sean lo que muestran en Reserva. Claro que queremos volver a ganar”.

Queda apenas una decena de jornadas para el final de la Liga Profesional de Fútbol, pero Domínguez dejó la puerta abierta para soñar con dar pelea. “Todavía nos quedan diez fechas para que termine el torneo y tenemos que prepararnos para competir y llegar de la mejor manera a la final de diciembre”, añadió.

Lo cierto es que el Pincha sumó dos victorias consecutivas después de mucho tiempo y, si bien está lejos y tiene un plantel acotado, el objetivo del grupo es seguir por la senda del triunfo para llegar en buenas condiciones a la final por el trofeo de campeones en Santiago del Estero.