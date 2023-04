Domínguez: “Con Boca vamos a poner lo mejor que tenemos”

Después del empate sin goles de Estudiantes de La Plata como local frente a Atlético Tucumán, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, Eduardo Domínguez tomó la palabra en conferencia de prensa. El DT explicó el porqué de la igualdad ante el Decano y rescató la importancia de seguir sumando.

“Sumar siempre es importante. Este tipo de partidos no se nos pueden escapar para una próxima vez. Sin poner excusas ni echar culpas, nos sorprendimos con el estado del campo de juego”, comenzó diciendo el entrenador albirrojo en el auditorio del estadio de Uno. En cuanto al desarrollo del encuentro, explicó: “Perdimos muchos duelos en el primer tiempo. Sabemos las dificultades que nos pondrán los equipos y debemos resolver con individualidades”.

Por otra parte, confesó: “Tuvimos que cambiar la forma. El rival propuso un juego físico. Tuvimos y generamos situaciones. Nos tenemos que acostumbrar, el rival nos va a mirar diferente”. Al mismo tiempo, agregó: “Debíamos modificar rápido por un jugador que pueda romper líneas. Asumo mi responsabilidad porque no lo vimos. Pusineri nunca puso línea de cinco en lo que va de su ciclo. El ingreso de Matías Godoy generó mucho más entusiasmo que situaciones de gol claras, pero sí nos permitió acercarnos más al arco rival”.

En otro orden de situaciones, Domínguez se refirió a la seguidilla de partidos que tendrá su equipo por delante y, en este sentido, los porqué de las variantes en la previa al partido de ayer ante los tucumanos. “Teniendo en cuenta que se vienen encuentros importantes para nosotros, decidimos darle descanso a Leonardo Godoy y Fernando Zuqui porque tuvimos algunas lesiones musculares estas semanas y no queremos perder a nadie más. Hay que cuidar la máquina, son los que más sufren el desgaste”.

Por último, respecto al encuentro del próximo sábado ante el Xeneize en la Bombonera, el DT afirmó: “Con Boca no vamos a especular, vamos a poner lo mejor que tenemos en cancha”.

Cabe destacar que con la llegada de Eduardo Domínguez, Estudiantes logró derrotar a Huracán, perdió por 2 a 1 en el Clásico Platense ante Gimnasia; después goleó a Newell´s en Uno y derrotó a Independiente en Avellaneda. Ahora repartió punto ante Atlético Tucumán y quedó con 15 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Profesional

Ascacíbar habló en la previa al duelo con Boca

En la previa al partido del fin de semana frente a Boca Juniors en la Bombonera, Santiago Ascacíbar, mediocampista de Estudiantes, reveló que su hermano mayor le sigue insistiendo para que juegue en el Xeneize en algún momento de su carrera, aunque también dejó en claro que no se lo planteó y que está enfocado únicamente en el Pincha.

“Sí, siempre me va a pedir. Creo que hasta que no vaya, me lo va a pedir igual”, relató, entre risas. “Cuando me retire, ahí se va a dar cuenta que no voy a ir”, añadió en una entrevista con el programa Puede Pasar (D Sports Radio). “Ya está, nos reimos”, dijo el futbolista de 26 años, quien volvió al club platense a principios de este 2023 luego de su experiencia en el fútbol de Alemania y un breve paso por el Cremonese de Italia. A su vez, dejó en claro que sólo piensa en Estudiantes: “Tengo la cabeza puesta acá”.

“Vine a estar con mi familia, en el club que amo, lo que venga será bienvenido, es fútbol. Quiero lo mejor para mí y para la ciudad”, sentenció Santiago Ascacíbar, joven referente de Estudiantes, que intenta recuperarse de la mano de Eduardo Domínguez.

LAS PRÓXIMAS FECHAS

• Fecha 12: vs. Boca (V), sábado 15 de abril (19hs)

• Fecha 2 Copa: vs. Tacuary (L) martes 18 de abril (21hs)

• Fecha 13: vs. Talleres (L), domingo 23 de abril (18hs)

• Fecha 14: vs. Platense (V), jueves 27 de abril (20hs)

• Fecha 15: vs. Vélez (L), domingo 7 de mayo (21hs)

• Fecha 16: vs. Defensa y Justicia (V), 14 de mayo (14hs)