Domínguez: “Queremos seguir bien arriba”

Nuevo comienzo, nueva ilusión. Estudiantes de La Plata ya celebró la Copa de la Liga Profesional los días que la tenía que celebrar. Ahora, ya habiendo jugado en Bolivia frente a The Strongest por Copa Libertadores, el Pincha puso primera en la Liga Profesional y le ganó 1-0 a Tigre en Victoria. En ese marco, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, dialogó en conferencia de prensa, analizó el triunfo y afirmó que quieren seguir bien arriba.

“Fue un partido difícil, la cancha estaba pesada y venimos de una seguidilla de partidos importantes. Hoy tuvimos que rotar con algunos jugadores que no están acostumbrados a jugar tantos minutos. En el primer tiempo dejamos pasar muchas chances de cerrar el partido”, comenzó el DT.

“Después del título hay que mirar para adelante. No es sencillo, pero los jugadores mostraron la madurez de querer hacerlo. El triunfo nos posiciona bien, porque buscamos luchar en todos los frentes. Tengo un plantel con mucha inteligencia, que hoy supo llevar el partido de la mejor manera para conseguir los tres puntos”, dijo el técnico sobre el debut en la Liga Profesional.

Para cerrar, manifestó: “Tenemos los objetivos claros, queremos seguir bien arriba. Todavía estamos corrigiendo errores y potenciando nuestras virtudes. Nos gusta que el grupo sostenga esta mentalidad”.

Méndez, el goleador de la tarde

Mauro Méndez, que no venía teniendo demasiadas oportunidades como titular este año, ayer tuvo una y la aprovecho. Marcó el único tanto del partido, le dio la victoria al Pincha, pero no se fue del todo contento con su rendimiento: “No me voy conforme con el rendimiento personal. Más allá del gol, hay muchas cosas por mejorar. Pero lo más importante es que sumamos de a tres. Esta cancha es muy difícil para nosotros, no ganábamos acá desde 2016 y por eso es muy bueno empezar con el pie derecho”.

Acerca de la seguidilla de partidos y lo que se viene, el uruguayo destacó: “Nuestro mayor objetivo es la Libertadores, sin dejar de lado el campeonato local. Estamos pensando en lo que se viene, primero Huachipato y después el cierre con Gremio. Uno siempre piensa en eso, aunque hoy estábamos concentrados en lo que se jugaba en Tigre”.

Se confirmó la reprogramación del partido ante Gremio

Debido a las fuertes inundaciones que azotaron a la región de Porto Alegre, Gremio postergó sus encuentros correspondientes a la fecha 4 y 5 del Grupo C, en los que se enfrentaba a Huachipato en Chile y a Estudiantes en Brasil. Este domingo, Conmebol reprogramó todos los partidos que habían sido suspendidos en el Grupo C de la Copa Libertadores: Huachipato-Gremio se jugará el martes 4 de junio en Talcahuano, Chile, a las 19, y Gremio-Estudiantes el sábado 8 de junio, a las 19, en estadio a definir.