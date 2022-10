Doña Jalea volvió a la senda triunfal y quiere continuarla

Cuarta reunión del mes de octubre la que se ofrecerá esta tarde en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, nuevamente se levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una función de 14 actos, estando anunciada la última carrera para las 20.

El momento culminante de esta jornada hípica será el Especial José Hernández (1.500 mts.), a disputarse en sexto turno. Está reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras, a peso por edad. Al llamado han respondido seis ejemplares dispuestas a medir fuerzas por una recompensa de $879.120.

Del interesante lote destaca su chance Doña Jalea, que bajó de los máximos y le tomó el gustito a la pista platense donde actuó en cinco oportunidades, de las cuales tres fueron victorias. La última de ellas ocurrió a mediados del mes pasado cuando venciera a Mery Laurent, rival que hoy vuelve a enfrentar. Es una carrera de parecidas características, por lo que la reservada del stud-haras San Benito vuelve a ser candidata.

En la lista de rivales, además de Mery Laurent, se anota Would You Like, que viene de perder por nada ante Toda Bien y en este cotejo buscará pronta revancha. Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) TELEMETRICO CHUCK (8) ROCCO LAMPONE (7) IAGO MARO (4)

2) SOUTH RULES (9) BABY JUSTI (2) AMIGUITA INTERMINABLE (5)

3) LAKE ITZEN (4) BERRACO SONG (3) MOON BOY (1)

4) GRADVALIRA (7) PAVADAS NO (6) EMPERATRIZ ELENA (1)

5) COMPASIVO BEST (5) EL CHAMUYO (1) STORMY KISSING (9)

6) DOÑA JALEA (5) WOULD YOU LIKE (1) MERY LAURENT (3)

7) LEON SABANERO (1) AL MAESTRO (5) SOY VALID (8)

8) AZUCAR TUCUMANA (3) MIDORI (9) LA BAMBUSA (8)

9) WHITE RATE (9) LA VIAJERA TEXANA (3) RODESIANA (6)

10) BEST IN THE WEST (7) FLOR EN TINA CAT (1) VIL JOY (9) POLLY GRAY (12)

11) EL CALLESIETE (3) HEROES (1) LOTHBROOK (9)

12) BOMB BOMB (3) LABICUM (9) CASI ALADO (4)

13) FURIUOSA LADY (5) TOO TA (10) SUPER VIN (9)

14) A PURA MAGIA (6) MECHERA CACHORRA (7) TIA ESTELA (11) RATISBONA (10)