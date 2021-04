¡Dueño de Avellaneda! Con un penal polémico, Racing derrotó a Independiente

En un clásico caliente, Racing derrotó 1-0 a Independiente en el Cilindro de Avellaneda. El tanto lo marcó Enzo Copetti, a través de un polémico penal. De esta forma, la Academia es dueña de Avellaneda y se mete en zona de clasificación. Además arrastra tres victorias consecutivas ante su rival de toda la vida.

Una primera parte bastante floja disputaron ambos equipos, donde el mal juego predominó junto con las imprecisiones. El encuentro fue bastante trabado y lento, donde la elaboración de juego no existió. Las dos más claras las tuvo Independiente: primero un remate de Silvio Romero que pasó cerca y después Menéndez se lo perdió cara a cara frente a Arias, pero pateó cerca del palo derecho. Después la Academia inquietó con un remate de Miranda que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, Racing se adelantó en campo rival e inquietó con un tiro libre de Chancalay y un cabezazo de Copetti, que pasó muy cerca, tras un córner y una mala salida de Álvarez. Después el encuentro fue desprolijo y las ideas para generar peligro escasearon.

Independiente no inquietó y dejó muy despoblado a Silvio Romero, que no encontró el socio ideal para tener ocasiones. Racing manejó más el juego, pero continuó generando algunas aproximaciones que no llegaron a buen puerto. Y en el final, llegó el penal polémico para el trunfo Académico.

Tras una infracción que no fue, donde Maggi se cae encima de Barreto, llegó la apertura del marcador: a los 92' Enzo Copetti no perdonó y puso el 1-0 final, con una buena definición. De esta forma, la Academia es dueña de Avellaneda y se mete en zona de clasificación en el grupo 1. Por su parte, el Rojo sigue en la incertidumbre y acumula su cuarto encuentro sin ganar.

Formaciones

Racing (1): Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Lucas Orban, Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda; Maximiliano Lovera y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Independiente (0): Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Gastón Togni, Adrián Arregui, Lucas González; Jonathan Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Néstor Píccoli.

Goles: 90+2 Enzo Copetti -p- (Rac).

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Mauro Vigliano