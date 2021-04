Estudiantes cortó la sequía en 1 y 57

Estudiantes rompió el maleficio y volvió a ganar en 1 y 57, en la previa del clásico ante Gimnasia. Más allá de la victoria agónica ante Aldosivi, el Pincha rompió un maleficio de tres encuentros sin ganar y sin marcar goles en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Algo verdaderamente llamativo para su rica historia.

¿Cuándo fue la última vez que había cantado victoria y gritado un gol en UNO? En el triunfo 2-1 ante River, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El gol en el final de Fabián Noguera, había sido el último festejo del Pincha, ya que después llegaron un empate y dos derrotas (0-0 vs Racing, 0-2 vs Colón y 0-2 vs San Lorenzo).

De yapa, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski volvió a sumar de a tres tras cuatro encuentros sin ganar. Su última victoria había sido el 5-0 ante Arsenal en Sarandí. Además, quedó segundo en la zona 1 con 15 puntos, detrás de Colón que es el amplio líder con 20 unidades.