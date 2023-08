Eduardo Domínguez: “Todos estamos pensando en el martes”

Luego de haber caído ante el Tatengue, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, habló en conferencia de prensa y explicó la decisión que tomó de parar un equipo totalmente alternativo. Además, fue claro al dar un nuevo mensaje con los jugadores que jugaron ante Unión y ante un partido tan importante como el que tiene que afrontar el próximo martes por la actual Copa Sudamericana con Corinthians de Brasil.

En el inicio de la conferencia, Domínguez se refirió a la rotación y explicó: “Todos están pensando en el martes, no solamente yo. Te paran en la calle y te lo hacen recordar, como si nosotros nos olvidáramos de la importancia que tiene. Sabemos que es una instancia decisiva, y tenemos que cuidar a los jugadores. Entendiendo las cargas físicas y las emocionales”. Siguendo en este hilo, el ex-Colón y Huracán agregó: “Después de lo que vivimos ante Belgrano, no íbamos a volver a insistir, y en medio de la fase de Copa Sudamericana, dimos prioridad al descanso y a los chicos, que tengan minutos y que muestren”.

“No es lógico, porque el primer tiempo fue parejo. Sí sabíamos que en algunos chicos iba a haber nerviosismo. No es lógico porque tuvimos 10 minutos de desatenciones, errores y eso desmoronó a los chicos. Unión tuvo 12 minutos que aprovechó y pasó a ganar, desde ahí nos costó mucho”, explicó el entrenador Pincha cuando fue consultado si la derrota era lógica, por el recambio.

En cuanto a si la derrota y el rendimiento de los que jugaron ayer es preocupante, aclaró: “No es preocupación, si nos deja cosas, no solo a nosotros, sino a la institución. No es una preocupación, sino ver en qué otro momento lo podemos evaluar. Por suerte nos toma en el inicio de un nuevo torneo, que nos da un mínimo espacio para recuperarnos, y creo que lo vamos a hacer. Lo que me dio es ver los rendimientos individuales a futuro”.