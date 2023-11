El Barcelona de Xavi cayó frente al Shakhtar Donetsk en Ucrania

El Barcelona fue a Ucrania en busca de la clasificación de los octavos de final de la Champions League y se terminó llevando un golpazo al mentón, que no estaba en los planes de nadie y tensiona al máximo el ciclo de Xavi Hernández. FC Barcelona perdió 1-0 contra el Shakhtar y complicó el grupo ya que alcanzaron los seis puntos y quedó a tres de los blaugranas, al igual que el Porto.

Tras el partido, Xavi fue duramente cuestionado por los hinchas en las redes sociales y él por su parte, se mostró golpeado en la rueda de prensa por semejante resultado en Champions League.

"Esto que ha pasado hoy es una pena porque hoy queríamos clasificarnos para la siguiente ronda. Es un paso atrás. Estamos en un mal momento de la temporada. Tenemos que recuperar nuestro rendimiento y diferenciarnos más", comenzó analizando Xavi Hernández.

En esa misma línea, el entrenador del FC Barcelona agregó: "No hicimos un buen partido. En la segunda parte lo intentamos con mucha valentía, pero no salió como estaba previsto. La Champions exige al máximo nivel y hoy no estuvimos así. Nos iremos enojados por este nivel y este resultado".

Por último, Xavi remarcó: "Hoy la culpa es toda de nuestro nivel. No jugamos correctamente. A mi entender es uno de los peores partidos que jugamos desde que hace dos años que estoy en el club. La clasificación a octavos depende de nosotros y tenemos que recuperar la confianza lo antes posible".