El Bochi histórico

A pesar de la dura derrota en la tarde de ayer, Lucas Licht volvió a convertir y no solo llegó a los tres tantos en esta Copa de la Liga Profesional, sino que también superó a Guillermo Sanguinetti como el defensor más goleador en la historia de Gimnasia. El actual capitán del Lobo, que hace unas semanas, contra Dock Sud, llegó a los 350 partidos en Primera; ahora llegó a los 31 goles y superó al Topo en este récord novedoso.



Además, el Bochi cumplirá en octubre los 20 años en Primera División y, en poco más de dos meses, podría ser el jugador más longevo en vestir la camiseta albiazul. Por lo tanto, este no será su último récord; el número 25 sigue en la búsqueda de quedar en varios momentos de la historia de la institución.

En el actual torneo es el máximo goleador del equipo junto a Brahian Alemán y Lucas Barrios, con tres goles cada uno, con la particularidad de que el defensor no ha jugado todos los partidos.