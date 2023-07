El Ciclón ganó la Batalla en los penales y pasó de ronda en la Copa

San Lorenzo eliminó a Platense por penales en el estadio Ciudad de Lanús, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. El arquero Augusto Batalla se convirtió en la gran figura del partido al atajar dos penales y meter el definitorio.

El partido no tuvo muchas emociones y tras un chato primer tiempo, en el segundo el Calamar mereció más. En la primera mitad se vio un partido parejo y no se notaron las diferencias en la tabla de posiciones en la Liga Profesional. En el lado del Ciclón, lo más peligroso fue un remate de Maroni tras una asistencia del “Perrito” Barrios, un remate de Agustín Giay que pasó cerca y no mucho más. Las únicas dos claras fueron del elenco azulgrana. En el complemento el Calamar avisó con un remate de Franco Díaz y después el trámite se emparejó. Ambos equipos tuvieron situaciones, pero ninguno pudo marcar la diferencia en el marcador. Ante la igualdad sin goles, la definición fue por los tiros desde el punto del penal en la que se tuvo que cambiar el arco debido al mal estado del área en la que se ejecutaron los dos primeros remates. En el otro arco Batalla le atajó el penal a Taborda y empató la serie. Después convirtieron todos los del Ciclón y en el último tiro el arquero de San Lorenzo se quedó con el remate de Martínez para darle la clasificación a los de Insúa.

En el otro partido por Copa Argentina, Almagro ganó 4 a 1 ante Excursionistas en el estadio Nuevo Francisco Urbano y pasó a los octavos de final, en donde ya lo espera Boca.

A los 27 minutos del primer tiempo llegó el tanto de Elías Alderete y 10 minutos después apareció el jugador del partido, Enzo Fernández para que su equipo se vaya al descanso ganando 2 a 0. El 11 de Almagro volvió a aparecer a los 16 del segundo para seguir ampliando la distancia. Aunque Juan Cruz Villagra convirtió para los de Fernando Ruiz, Fernández sumó un triplete a su cuenta personal y a los 47 del complemento puso el 4 a 1.