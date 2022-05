El cuerpo técnico y los jugadores de Bragantino no tienen corazón ni sangre para jugar la Copa Libertadores

De antemano se sabía que la empresa que subsidia a Bragantino lo hace para comprar jugadores menores de 24 años, mejorarlos y luego negociarlos lo más rápido posible. Así y todo, no se explicó cómo este equipo brasileño mostró una apatía exasperante en el primer tiempo. No se dieron cuenta o no conocían el espíritu, la tradición o la historia de la Copa Libertadores. De cómo se tienen que jugar estos partidos. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores no tienen corazón ni sangre. Si un equipo mío juega algún día tan apáticamente, lo primero que hago es renunciar cuando termina el partido y antes de llegar al vestuario.

Durante el primer tiempo, lejos de contrarrestar lo que estaba pasando, Estudiantes por momentos se contagió de esa apatía.

El estadio estaba vacío. Los relatos y comentarios también eran tan vacíos que terminé bajando el volumen del televisor con el que vi el partido.

Dado este sorprendente marco, no llamó la atención que Estudiantes tuviera problemas para generar peligro y juego durante los primeros 30 minutos de partido.

Me llama la atención que Zielinski está muy quieto: no se lo ve gesticular ni decir nada. Ni un “dale, dale…”, cada vez que lo enfoca la cámara. Y encima de esto vi que varias veces los jugadores (especialmente los mediocampistas con el arquero) se carajearon entre ellos.

Estudiantes esperó detrás de las líneas y muy pocas veces Rodríguez y Zuqui se juntaron para apretar en el medio. Emanuel Mas casi regala un penal en contra y recién al final Bragantino tuvo dos remates desde afuera que lo hicieron despertar.

En el segundo tiempo todo siguió muy parejo. De parejo tirando para abajo. Estudiantes consiguió los tres puntos y se aseguró el primer puesto en el Grupo C por una carambola de Del Prete, que se mostró muy participativo y despierto para definir una jugada que se presentaba cerrada tras una serie de rebotes.

Después no hubo mucho más

Zuqui y algunos más se hicieron amonestar y parece que querían adelantar las vacaciones para evitar el partido de la semana que viene…

Estudiantes ganó y se trajo tres puntos muy importantes para ganar confianza, aunque en el juego volvió a demostrar que no termina de ser un equipo contundente y amenazante que pone en aprietos a cualquier rival que tenga enfrente.